Marijana Puljak o HDZ-u: Neviđeno u civiliziranom svijetu. Pretvaramo se u Srbiju

Upozorio je i na pokretanje procedure za podizanje poreza na nekretnine za 150 posto. „Nakon što je najavio gradnju zgrada na Mejašima i Ravnim njivama, gdje su upravo njegovi vijećnici protestirali protiv gradnje, sada je namjerava podići porez, iako je odluka o tome donesena u veljači. Tada nisu predlagali nikakvo povećanje poreza na nekretnine niti su u svom programu najavili da će povećavati namete građanima. Šuta je obećavao i da neće biti trgovine s Kerumom i partnerima pa vidimo kadroviranja u Nadzornim odborima i Upravnim vijećima ljudi bez škole i bez ikakvih kriterija. Gledamo i lakrdiju s natječajem u PiN-u“, naveo je Skoko.