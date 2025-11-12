Oglas

objavljeni prvi detalji

Velika akcija policije: Uhićenja na području dvije županije

author
Hina
|
12. stu. 2025. 08:05
10..09.2025., Bjelovar - Akcija USKOK-a u Bjelovaru, a ovog puta su na udaru celnici Hrvatskih suma. Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija

Zbog više kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, policija provodi hitne dokazne radnje i uhićenja na širem području Virovitičko-podravske županije i Grada Zagreba.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba, izvijestila je u srijedu ujutro virovitičko-podravska Policijska uprava.

Hitne dokazne radnje i uhićenja na širem području Virovitičko-podravske županije i Grada Zagreba provode službenici Službe kriminalističke policije i Policijske uprave virovitičko-podravske.

Teme
Virovitičko-podravska županija Zagreb droga policija uhićenja

