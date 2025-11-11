„Kulminacija je bio Thompsonov koncert, kada su izostale snažnije reakcije na ustaške pozdrave, i to je sada legitimizirano. Nakon toga se moglo očekivati ovo što se sada događa i to unosi ozbiljan strah u srpsku manjinu. Nje je malo ostalo, ali kao da netko hoće i to malo otjerati iz Hrvatske. To je jedna sramota i za hrvatsku vladu i premijera Plenkovića, jer imamo jedan trend koji je vrlo zabrinjavajući“, upozorava DW-ov sugovornik.