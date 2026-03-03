Oglas

nova dužnost

U Saboru svečano prisegnuo Marin Piletić

author
Hina
|
03. ožu. 2026. 10:06
PXL_030326_147667628
Patrik Macek/PIXSELL

U Hrvatskom saboru u utorak je svečano prisegnuo Marin Piletić da će dužnost zastupnika obnašati savjesno i odgovorno i da će se u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak te zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

Oglas

Sabor je prošlog tjedna donio odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata Piletića, nakon što je razriješen dužnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. 

Na parlamentarnim izborima u travnju 2024. godine Piletić je nosio HDZ-ovu listu u 5. izbornoj jedinici, u kojoj je stranka osvojila sedam od ukupno 14 mandata. Pritom je Piletić osvojio gotovo 12 tisuća preferencijalnih glasova.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković čestitao je Piletiću i zaželio mu puno uspjeha u obnašanju časne i odgovorne dužnosti.

Umjesto Piletića, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike preuzeo je Alen Ružić.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Marin Piletić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ