Klauški: HDZ u Zagrebu želi zakuhati ideološki rat, ali time daje priliku Tomaševiću

"Povodom pada Viktora Orbana, govorilo se o tome kako je kroz prva dva mandata on bio dobar, Mađarska se obnovila, a nakon toga smo dobili čovjeka kojeg se Europa jedva čekala riješiti. Tako je i s Plenkovićem. Došao je kao anđeo nakon Tomislava Karamarka, ali na listu za prve izbore je stavio radikale kao Zlatko Hasanbegović, Stevo Culej, Bruna Esih... Tad je bio "šatoraš" i trebali su mu ti ljudi. Teško je "uloviti" tko je on, demokrat, autokrat, ljevičar, desničar... No, što ste duže na vlasti, otvarate bokove na aferama, korupciji, institucijama i malo po malo je morao začepljivati te rupe. A danas imamo Plenkovića koji se razuzdao u pokušaju začepiti sve rupe", zaključio je Tomislav Klauški.