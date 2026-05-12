ANALIZA SITUACIJE
Klauški: HDZ u Zagrebu želi zakuhati ideološki rat, ali time daje priliku Tomaševiću
Gost naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo bio je Tomislav Klauški, novinar i kolumnist 24sata, a glavna tema bila je pitanje nadležnosti između Ureda europskog tužitelja (EPPO) i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH).
Taj se problem "zakotroljao" još 2024., ali rješenja još uvijek nema.
"Cijela priča oko imenovanja Ivana Turudića počela je s ciljem neutraliziranja istraga EPPO-a u Hrvatskoj. Obzirom da je DORH prije toga bio "premekan" i prepustio kontrolu onima koje se ne može kontrolirati, izabran je on, unatoč brojnim prijeporima. Uostalom, premijer Andrej Plenković je u više navrata dao do znanja da želi kontrolirati DORH", kazao je Klauški pa nastavio:
"Ako se HDZ bori protiv korupcije, želi imati kontrolu nad time. I, evo, danas imamo Vilija Beroša koji radi u državnoj bolnici, a svi drugi akteri afere u kojoj se spominje i on priznali su krivnju. Bivša europska tužiteljica više puta dala je do znanja da dolazi do opstrukcija unutar sustava."
Turudić odbacuje takve navode i govori da će o svemu odlučivati Sud Europske unije. A čeka se i kako će sve komentirati premijer.
"Retorika je ista kao nekad oko Haškog suda. I opet imamo šefa HDZ-a koji vodi javne ratove. Prije je bilo, možete istraživati sve, ali ne Oluju i hrvatske zločine, a danas je "možete istraživati sve osim naših ministara". Imamo situaciju da DORH opstruira rad EPPO-a, a trebali bi surađivati."
Osvrnuo se i na "reviziju povijesti", kojom se antifašistički pokret tretira kao okupatorski ili zločinački.
"Kao nekad Franjo Tuđman i HDZ u devedesetima, tako i Plenković radi reviziju. Rekao bih da je današnja opasnija jer u 21. stoljeću toga ne bi trebalo biti. Opasno je da se danas koristi takva retorika. Ne bi bio problem da to govore članovi Domovinskog pokreta, ali problem je kad to govore članovi HDZ-a. Njihova relativizacija je puno opasnija, da govore o okupatorima, a ne osloboditeljima i radikalnoj ljevici koja ruši temelje države."
Trnjanski kresovi?
"To je kao EPPO i DORH - bitka za Zagreb. Što su šatoraši radili na nacionalnoj razini, to se događa u Zagrebu. Želi se zakuhati ideološki rat, što je recept HDZ-a kad je u opoziciji, a u Zagrebu jest. Tad se ponaša rušilački i agresivno. No, to daje priliku Tomislavu Tomaševiću, paradoksalno. Doveli su ga do toga da postane nacionalno prepoznatljiv političar. On mora, pazite, u 2026., govoriti što je NDH. Thompson, Željka Markić i cijeli koloplet, rade što su radili šatoraši, ali istovremeno jačaju Možemo i Tomaševića. Rade im uslugu jer jedna radikalizacija dovodi do toga da se stane na stranu suprotnu onoj na kojoj je netko kao Željka Markić, odavno pročitana knjiga."
Dok Tomašević šalje poruke, što radi Siniša Hajdaš Dončić?
"U situaciji je kad ima unutarstranačke izbore, preko kojih želi kontrolirati stranku. Želi postaviti ljude gdje god može, što mu nije jednostavno jer je lokalno SDP devastiran. Nema Zagreb, nema Rijeku, a ni Split, zato ima smisla graditi sve "od nule". A zašto šuti o drugim temama? Nekako je dojam da kad god predsjednici SDP-a šute, to pomaže. U prošlosti, kad bi progovorili, imali bi i problem."
Komentirao je Plenkovića iz 2016. i danas.
"Povodom pada Viktora Orbana, govorilo se o tome kako je kroz prva dva mandata on bio dobar, Mađarska se obnovila, a nakon toga smo dobili čovjeka kojeg se Europa jedva čekala riješiti. Tako je i s Plenkovićem. Došao je kao anđeo nakon Tomislava Karamarka, ali na listu za prve izbore je stavio radikale kao Zlatko Hasanbegović, Stevo Culej, Bruna Esih... Tad je bio "šatoraš" i trebali su mu ti ljudi. Teško je "uloviti" tko je on, demokrat, autokrat, ljevičar, desničar... No, što ste duže na vlasti, otvarate bokove na aferama, korupciji, institucijama i malo po malo je morao začepljivati te rupe. A danas imamo Plenkovića koji se razuzdao u pokušaju začepiti sve rupe", zaključio je Tomislav Klauški.
