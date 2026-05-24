19 MINUTA ŠUTNJE

Na zagrebačkom Zrinjevcu odana počast ubijenom Luki Milovcu: Danas on, a sutra tko?

Hina
24. svi. 2026. 15:25
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Uz paljenje svijeća i 19-minutnu šutnju dvjestotinjak građana okupilo se u nedjelju na zagrebačkom Zrinjevcu za ubijenog mladića iz Drniša Luku Milovca, u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku i u znak potpore njegovoj obitelji.

"Devetnaest minuta šutnje za Lukinih 19 godina života. Svi smo u tuzi, boli i u srcima zajedno s njegovom obitelji. U Drnišu, Zadru, Osijeku i u velikim gradovima odali su počast s 19 minuta šutnje, pozivam cijelu Hrvatsku da isto napravi”, rekao je Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku.

"Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti ovakve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka Milovac i njegova obitelj mir”, poručio je.

Barišić je rekao kako će fotografija Luke Milovca ostati do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona kako bi građani odali počast nesretnom mladiću, upalili svijeće, ostavili cvijeće i pomolili se.

Luku Milovca, maturanta iz Drniša ubio je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je već odslužio zatvorsku kaznu za ubojstvo djevojke.

Do tragedije je došlo u subotu navečer kad je Milovac Aleksiću dostavio pizzu, a on ga je usmrtio pucnjima iz pištolja na svojoj terasi.

