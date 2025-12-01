Koalicija dronova stiže u Zagreb: Uz Hrvatsku, dvije države vodeći proizvođači NATO dronova

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je u ponedjeljak u Bruxellesu da će se 15. siječnja sljedeće godine u Zagrebu održati trilateralni sastanak Hrvatske, Nizozemske i Latvije, koje čine vodeću koaliciju za proizvodnju i distribuciju besposadnih letjelica i besposadnih vozila te da s toga sastanka očekuje konkretnije rezultate.
Drugi sastanak koalicije za proizvodnju dronova
Anušić je u ponedjeljak u Bruxellesu, na marginama sastanka ministara obrane država članica EU-a, razgovarao s nizozemskim minstrom Rubenom Brekelmansom i Liene Gatere, latvijskom parlamentarnom tajnicom u ministarstvu obrane, koja ja na današnjem sastanku zamjenjivala ministra Andrisa Sprudsa.
To je bio drugi sastanak vodeće koalicije zemalja za proizvodnji dronova i sustava za borbu protiv dronova, nakon prvog koji je održan u Amsterdamu.
“Treći sastanak bit će 15. siječnja u Zagrebu i tada očekujem konkretnije rezultate”, rekao je Anušić.
200 tisuća dronova godišnje
Istaknuo je da Hrvatska u ovom trenutku proizvodi oko 200 tisuća dronova godišnje, koji su sto posto hrvatski proizvod.
“Ti dronovi su proizvod hrvatskog znanja i tehnologije, s hrvatskim komponentama tako da njihova proizvodnja ne ovisi o uvozu iz Kine”, rekao je, dodajući da ih sada koriste “desetci država u svijetu”.
Tri zemlje koje čine koaliciju bit će glavni proizvođači i distributeri dronova za Europsku uniju i NATO, rekao je ministar.
Naglasio je da sve hrvatske tvrtke u obrambenoj industriji sudjeluju u ovoj inicijativi, koja se odnosi ne samo na besposadne letjelice nego i na obrambeni sustav protiv dronova Komodo i na besposadna vozila, koja proizvodi DOK-ING.
