Stiže ciklona: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka sljedećih dana

Prvi dan novog tjedna i novog mjeseca ujedno je i prvi dan klimatološke zime. Naime, u klimatologiju se godišnja doba računaju od prvog dana u mjesecu.
Jutros u dijelovima Hrvatske imamo određena zimska obilježja jer je u kopnenim krajevima temperatura zraka oko nule ili malo ispod pa ima mraza i mjestimične magle.
U nastavku dana u cijeloj će zemlji biti više oblaka nego jučer, ali će ostati uglavnom suho. Tek koja kišna kap je moguća na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab, duž obale će zapuhati umjeren istočnjak i jugo. Najviša temperatura u unutrašnjosti od 4 do 8, a na Jadranu između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva.
Sljedećih dana će naša zemlja biti pod utjecajem ciklone što će nam i dalje uzrokovati pretežno oblačno vrijeme. Sunca će biti malo i rijetko, a već sutra bi kiša trebala biti raširenija pojava duž cijelog Jadrana, a malo je može pasti i na kopnu. Jutarnja temperatura zraka u blagom porastu pa će u unutrašnjosti pojava mraza biti sve rjeđa, a dnevne temperature se neće bitnije mijenjati.
Čini se da bi nam se to više-manje tmurno i vlažno vrijeme moglo zadržavati i u drugoj polovici tjedna. Zasad nema na vidiku nekih zimskih pojava poput snijega ili ozbiljnijih minusa.
