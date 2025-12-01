Stiže ciklona: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka sljedećih dana

Sljedećih dana će naša zemlja biti pod utjecajem ciklone što će nam i dalje uzrokovati pretežno oblačno vrijeme. Sunca će biti malo i rijetko, a već sutra bi kiša trebala biti raširenija pojava duž cijelog Jadrana, a malo je može pasti i na kopnu. Jutarnja temperatura zraka u blagom porastu pa će u unutrašnjosti pojava mraza biti sve rjeđa, a dnevne temperature se neće bitnije mijenjati.