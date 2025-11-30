Novi detalji eksplozije kod Novog Vinodolskog u kojoj su nastradala djeca

"Iako su u ovom događaju izbjegnute najteže posljedice, ponovo upozoravamo građane, posebice djecu da je u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta o tome potrebno odmah obavijestiti policiju pozivom na 192 ili nazvati najbližu policijsku postaju. Sumnjive predmete, bilo da su zaostali iz 2. svjetskog rata ili su ostavljeni na mjestima dostupnim drugim osobama, ne smije se dirati, pomicati ili ih sami donositi u policiju.", naglasili su iz policije.