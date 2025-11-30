Oglas

Novi detalji eksplozije kod Novog Vinodolskog u kojoj su nastradala djeca

N1 Info
30. stu. 2025. 17:05
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Policija je na mjestu nesreće obavila protueksplozijski pregled te očevid. Koristili su i psa za detekciju eksploziva.

Troje djece ozlijeđeno je u subotu poslijepodne na području Novog Vinodolskog u eksploziji nepoznate naprave. Djeca su prevezena u KBC Rijeka gdje im je pružena liječnička pomoć.

Istog dana na mjestu eksplozije obavljeni su protueksplozijski pregled te potom i očevid kojim su izuzeti pronađeni tragovi, piše Dnevnik.hr. Tijekom nedjelje je obavljen i dodatni protueksplozijski pregled užeg i šireg mjesta događaja, uz korištenje psa za detekciju eksploziva, kojom prilikom nisu pronađeni potencijalno opasni predmeti, priopćili su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema dosad utvrđenom djeca su stradala nesretnim slučajem prilikom aktiviranja pronađene nepoznate eksplozivne naprave.

"Iako su u ovom događaju izbjegnute najteže posljedice, ponovo upozoravamo građane, posebice djecu da je u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta o tome potrebno odmah obavijestiti policiju pozivom na 192 ili nazvati najbližu policijsku postaju. Sumnjive predmete, bilo da su zaostali iz 2. svjetskog rata ili su ostavljeni na mjestima dostupnim drugim osobama, ne smije se dirati, pomicati ili ih sami donositi u policiju.", naglasili su iz policije.

eksplozija novi vinodolski policija

