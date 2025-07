Koalicija o koncertu: ZDS u pjesmi nije sporan, u Saboru je nedopustiv

Predsjednik HNS-a Krunoslav Lukačić izjavio je kako poštuje odluku Visokog prekršajnog suda kada je u pitanju pjesma "Bojna Čavoglave" i korištenje pokliča "za dom spremni". Kaže da su mladi koji su se tamo okupili došli pokazati zajedništvo i domoljublje i većina je imala hrvatska obilježja. Oni koji nisu, to jest sporno i to treba sankcioniorati, ističe Lukačić dodajući kako je neprimjereno i da se pozdrav "za dom spremni" koristi u Saboru kao što je to bilo jučer.