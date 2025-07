U Saboru žestoko zbog Thompsona: S govornice se čuo ZDS, uslijedile burne reakcije

"Što se tiče pozdrava ZDS očito da ima dvostruku konotaciju i to je tako. Neki to isključivo vežu uz NDH, drugi to ne čine nego se ograđuju od onoga što je bilo u NDH ali to vežu uz Domovinski rat i one teške situacije '91. kada se branilo Hrvatsku. to su razlike koje između nas postoje. Ja osuđujem ustaške insignije i smatram da sve što je povezano s NDH zaslužuje osudu, ali isto tako branit ću čast hrvatskih branitelja i oni koji su branili Hrvatsku. To su razlike koje između nas postoje, ali ih nikako ne bi povezao s onim da netko slavi NDH", poručio je Jandroković.