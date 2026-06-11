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bolest kategorije A

Kod Daruvara potvrđena kuga malih preživača

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Hina
|
11. lip. 2026. 11:04
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Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu potvrdio je prisutnost virusa kuge malih preživača (KMP) kod ovaca s dvaju objekata smještenih u naselju Markovac na području Grada Daruvara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

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Nakon prijave uginuća životinja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, provedeno je uzorkovanje životinja, a uzorci su dostavljeni u Hrvatski veterinarski institut.

KMP je bolest kategorije A, što znači da se nakon pojave ove bolesti moraju poduzimati hitne mjere kontrole i suzbijanja.

U Hrvatskoj je KMP prvi put potvrđena 13. prosinca 2025. godine u naselju Bogdanovići u općini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tijekom 2025. godine potvrđena su tri izbijanja KMP-a u objektima u kojima se drže ovce i koze na području Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Ove godine KMP je potvrđena u tri objekta u Prgometu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Naložene mjere uspješno su provedene u te dvije županije te u Šibensko-kninskoj županiji, a zone ograničenja za navedena područja ukinuta su 4. ožujka 2026. godine. 

Iz ministarstva su podsjetili sve uzgajivače ovaca i koza na odgovorno i savjesno postupanje te poštivanje odredbi Naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj.

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kuga malih preživača

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