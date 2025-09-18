"U proteklih desetak dana proveli smo intenzivna iskapanja na tri mikrolokacije. Iz dvije su do sada pronađena 36 posmrtna ostatka – 35 muških i jedna ženska osoba. Riječ je pretežno o mlađim osobama, od kojih je troje bilo mlađe od 20 godina, dok su ostali bili između 20 i 35 godina", izjavio je nakon obilaska lokacija grobišta ministar Medved.