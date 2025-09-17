Oglas

VIDEO / Kamere uhvatile neugodan trenutak između kraljice Camille i prve dame Melanije

N1 Info
17. ruj. 2025. 20:57
VIDEO / Kamere uhvatile neugodan trenutak između kraljice Camille i prve dame Melanije
Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Prijem američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije Trump od strane britanskog kralja Charlesa III. i kraljice supruge Camille obilježio je neugodan trenutak između Camile i Melanije.

Na prijemu za američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu suprugu Melaniju Trump tijekom njihovog službenog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, kraljica Camilla našla se u pomalo neugodnoj situaciji.

U privatnom dijelu imanja Windsor, Camilla i prva dama SAD-a bile su duboko u razgovoru. No kada je Melania vidjela Kate, princezu od Walesa, kako joj prilazi, brzo se okrenula prema njoj, naglo prekinuvši razgovor s kraljicom.

Kate je također odmah krenula u susret Melaniji, čak je ostavila princa Williama malo iza sebe, izvještava britanski tabloid Daily Mail.

Uslijedila je žustra razmjena između Melanije i Kate, a kraljica Camilla stajala je malo po strani, vidno posramljena dok je pokušavala pronaći novu temu razgovora.

Trumpov glasnogovornik rekao je ovog tjedna da je par "uzbuđen što je princeza Kate bila u središtu događanja tijekom njihovog posjeta Velikoj Britaniji" te da je "sudjelovanje princeze Kate u toliko događaja tijekom državnog posjeta bila čast".

Teme
kraljica camilla melania trump trumpov posjet ujedinjenom kraljevstvu

