Otkazan još jedan festival. Gradonačelnik Velike Gorice: "Žao mi je..."

Oglede festival trebao se održati od 2. do 4. listopada ove godine u Velikoj Gorici, no - otkazan je.
Ana Katulić, umjetnička voditeljica Oglede festivala ranije danas je objavila priopćenje u kojem, među ostalim, navodi:
"Nažalost, u okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih."
Gradonačelnika Velike Gorice Krešimira Ačkara (HDZ) zatražili smo komentar. U poruci koju nam je poslao govori da mu je žao što je došlo do otkazivanja Oglede festivala.
"Žao mi je zbog otkazivanja festivala, kojeg mi kao grad podržavamo u svakom segmentu pa i financijski. Koji su razlozi organizatora nije mi jasno i ne želim ulaziti u to. Samo mogu naglasiti da je naš grad siguran u svakom pogledu i takav će i ostati."
Podsjetimo, ranije ovoga ljeta zbog pobune branitelja otkazan je festival Nosi se koji je trebao biti održan u Benkovcu, a branitelji su prosvjedovali i u Šibeniku zbog festivala Fališ koji je uspješno održan.
