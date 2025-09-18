Oglas

krešimir ačkar

Otkazan još jedan festival. Gradonačelnik Velike Gorice: "Žao mi je..."

N1 Info
18. ruj. 2025. 12:57
velika gorica
Boris Scitar / Pixsell / ilustracija

Oglede festival trebao se održati od 2. do 4. listopada ove godine u Velikoj Gorici, no - otkazan je.

Ana Katulić, umjetnička voditeljica Oglede festivala ranije danas je objavila priopćenje u kojem, među ostalim, navodi:

oglede_2025_1920x1080-1-800x450
Oglede festival

"Nažalost, u okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih."

Cijelo priopćenje pročitajte OVDJE.

Gradonačelnika Velike Gorice Krešimira Ačkara (HDZ) zatražili smo komentar. U poruci koju nam je poslao govori da mu je žao što je došlo do otkazivanja Oglede festivala.

"Žao mi je zbog otkazivanja festivala, kojeg mi kao grad podržavamo u svakom segmentu pa i financijski. Koji su razlozi organizatora nije mi jasno i ne želim ulaziti u to. Samo mogu naglasiti da je naš grad siguran u svakom pogledu i takav će i ostati."

FESTIVAL
Oglede festival

Podsjetimo, ranije ovoga ljeta zbog pobune branitelja otkazan je festival Nosi se koji je trebao biti održan u Benkovcu, a branitelji su prosvjedovali i u Šibeniku zbog festivala Fališ koji je uspješno održan.

Teme
Oglede festival fališ nosi se otkazivanje festivala

