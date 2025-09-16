Ministarstvo branitelja: Generala Rosu pamtit ćemo po časnim djelima i zaslugama u obrani domovine

U povodu smrti umirovljenog generala zbora Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane te dragovoljca Domovinskog rata Ante Rose iz Ministarstva hrvatskih branitelja poručili da će ga pamtiti po časnim djelima i zaslugama u obrani domovine u Domovinskom ratu.
Zahvalni za njegov doprinos u Domovinskom ratu, njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo najdublju sućut, navodi se u utorak objavi na internetskim stranicama Ministarstva.
General Ante Zorislav Roso preminuo je u 74. godini. Rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, a podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine. Od 1974. godine bio je pripadnik Legije stranaca, a u Hrvatsku se vratio uoči Domovinskog rata te je 1991. godine pristupio Hrvatskoj vojsci i aktivno se uključio u obranu Hrvatske od velikosrpske agresije.
Sudjelovao je u ustrojavanju prvih specijalnih postrojbi HV-a i bio prvi zapovjednik Bojne Zrinski, specijalne postrojbe Ministarstva obrane RH, gdje je u obuci pripadnicima bojne prenosio iskustva stečena u Legiji stranaca. Sudjelovao je u više vojno-redarstvenih akcija i operacija na raznim bojištima, a bio je i jedan od zapovjednika u VRO Maslenica, poznatoj i pod nazivom Gusar.
Bio je i pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te načelnik Glavnog stožera HVO-a, potom i Združenog zapovjedništva HVO-a i Armije BiH, a u Hrvatskoj vojsci umirovljen je 1997. godine u činu generala zbora.
Za osobite zasluge stečene u Domovinskom ratu predsjednik Republike Franjo Tuđman odlikovao ga je Redom hrvatskog trolista, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom bana Jelačića i Redom kneza Domagoja s ogrlicom, kao i Medaljom za iznimne pothvate, a nositelj je i odlikovanja Legije stranaca.
Generala Rosu pamtit ćemo po njegovim časnim djelima i zaslugama u obrani naše domovine. Zahvalni za njegov doprinos u Domovinskom ratu, njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i Ministarstvo hrvatskih branitelja izražava najdublju sućut, stoji u objavi Ministarstva hrvatskih branitelja.
