Oglas

General zbora

Ministarstvo branitelja: Generala Rosu pamtit ćemo po časnim djelima i zaslugama u obrani domovine

author
Hina
|
16. ruj. 2025. 14:05
ministarstvo branitelja, general Ante Roso
Ministarstvo hrvatskih branitelja

U povodu smrti umirovljenog generala zbora Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane te dragovoljca Domovinskog rata Ante Rose iz Ministarstva hrvatskih branitelja poručili da će ga pamtiti po časnim djelima i zaslugama u obrani domovine u Domovinskom ratu.

Oglas

Zahvalni za njegov doprinos u Domovinskom ratu, njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo najdublju sućut, navodi se u utorak  objavi na internetskim stranicama Ministarstva. 

General Ante Zorislav Roso preminuo je u 74. godini. Rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, a podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine. Od 1974. godine bio je pripadnik Legije stranaca, a u Hrvatsku se vratio uoči Domovinskog rata te je 1991. godine pristupio Hrvatskoj vojsci i aktivno se uključio u obranu Hrvatske od velikosrpske agresije.

Sudjelovao je u ustrojavanju prvih specijalnih postrojbi HV-a i bio prvi zapovjednik Bojne Zrinski, specijalne postrojbe Ministarstva obrane RH, gdje je u obuci pripadnicima bojne prenosio iskustva stečena u Legiji stranaca. Sudjelovao je u više vojno-redarstvenih akcija i operacija na raznim bojištima, a bio je i jedan od zapovjednika u VRO Maslenica, poznatoj i pod nazivom Gusar.

Bio je i pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te načelnik Glavnog stožera HVO-a, potom i Združenog zapovjedništva HVO-a i Armije BiH, a u Hrvatskoj vojsci umirovljen je 1997. godine u činu generala zbora.

Za osobite zasluge stečene u Domovinskom ratu predsjednik Republike Franjo Tuđman odlikovao ga je Redom hrvatskog trolista, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom bana Jelačića i Redom kneza Domagoja s ogrlicom, kao i Medaljom za iznimne pothvate, a nositelj je i odlikovanja Legije stranaca.

Generala Rosu pamtit ćemo po njegovim časnim djelima i zaslugama u obrani naše domovine. Zahvalni za njegov doprinos u Domovinskom ratu, njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i Ministarstvo hrvatskih branitelja izražava najdublju sućut, stoji u objavi Ministarstva hrvatskih branitelja.

Teme
Ante Roso Ministarstvo branitelja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ