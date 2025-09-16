Ministarstvo branitelja: Generala Rosu pamtit ćemo po časnim djelima i zaslugama u obrani domovine

General Ante Zorislav Roso preminuo je u 74. godini. Rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, a podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine. Od 1974. godine bio je pripadnik Legije stranaca, a u Hrvatsku se vratio uoči Domovinskog rata te je 1991. godine pristupio Hrvatskoj vojsci i aktivno se uključio u obranu Hrvatske od velikosrpske agresije.