IZJAVA PREDSJEDNIKA
Milanović: Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u glasaju protiv embarga na izvoz oružja Izraelu
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske u Hrvatskoj Dubici položio je vijenac kod Spomenika hrvatskim braniteljima povodom 30. obljetnice Vojne operacije "Una 95".
Nakon polaganja vijenca predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije.
Milanović je rekao da će na sjednici Opće skupštine UN-a govoriti o Palestini: "To su stvari o kojima treba govoriti, to je pitanje ljudskosti u 21. stoljeću. Nama Hrvatima su nabijali na nos svašta, jako često bez razloga, moramo biti odgovorni i kada prepoznamo loše u svijetu da o tome govorimo. Bio netko Izraelac ili Hrvat, pravila su ista za sve."
"Sankcije na izvoz oružja Izraelu trebale su biti na snazi"
Odgovorio je na pitanje hoće li se konzultirati s predsjednikom Vlade oko sankcija Izraelu: "Ratovi najčešće izbijaju onda kada onaj tko započinje rat biva siguran da će mu to proći. Hrvatska 1991. nije imala skoro ništa, BiH isto, neprijatelj je imao sve. Izrael je neograničeno naoružana država za uvjete Bliskog istoka. Oni kad zapucaju, imaju metaka za dva tjedna. Ne mogu bez američke pomoći. I u to neću ulaziti, o tome sam rekao što sam imao. Međutim, da im Europljani izvoze oružje? Sankcije na izvoz oružja Izraelu iz Europe su trebale biti na snazi godinama. Oni ne prestaju masakrirati te ljude i neće prestati. Mi to ne možemo zaustaviti, ali sa svoje strane možemo zabraniti izvoz ubojitih sredstava iz Europe za Izrael."
"Pitanje obraza"
"Što se tiče Hrvatske, to je pitanje obraza i nije nevažno kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati. Oni predstavljaju Hrvatsku i vraćaju se u Hrvatsku i tu polažu račune. Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve koordiancije sa SDP-om i želim vjerovati bez koordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano, ni oni ne znaju gdje im je glava. Kao građanin Hrvatske i predsjednk bi htio čuti razlog zašto to rade. Primaju od nekoga poticaje? Zašto je Gordan Bosanac glasao za mi je jasno, tako bi svaki normalan čovjek trebao glasati. Hrvati imaju posebnu moralnu odgovornost upozoravati na takve stvari", rekao je.
"Plenković ignorira koordinaciju"
"Što se tiče koordinacije, Plenković to ignorira i to može jer ne snosi posljedice", dodao je Milanović.
Zašto Hrvatska ne uvede sankcije Izraelu? "Kroz većinu tih formata djelujemo koordinirano kroz EU. Nema logike da im uvedemo sankcije osim da par tih momaka proglasimo personom non grata."
Međutim, istaknuo je da i u tome treba biti veoma oprezan jer se tako zatvaraju vrata koja su ipak u pravilu otvorena.
"Vidimo kako svijet izgleda nakon što američka administracija i većina Europljana već treću godinu odbija razgovarat s Rusijom. ... Tako se ponašaju djevojčice u srednjoj školi u Americi, tako hejtaju i trolaju onu treću koja s njima ne može razgovarati. To na kraju nikad dobro ne završi. Da bi se izbjegao rat i krvoproliće treba razgovarati", rekao je predsjednik.
"Hrvatska može malo, ali najgore je da šuti jer tko šuti, slaže se. Ta poslovica nije bez vraga. Tko šuti, potvrđuje", zaključio je.
