Milanović: Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u glasaju protiv embarga na izvoz oružja Izraelu

"Što se tiče Hrvatske, to je pitanje obraza i nije nevažno kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati. Oni predstavljaju Hrvatsku i vraćaju se u Hrvatsku i tu polažu račune. Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve koordiancije sa SDP-om i želim vjerovati bez koordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano, ni oni ne znaju gdje im je glava. Kao građanin Hrvatske i predsjednk bi htio čuti razlog zašto to rade. Primaju od nekoga poticaje? Zašto je Gordan Bosanac glasao za mi je jasno, tako bi svaki normalan čovjek trebao glasati. Hrvati imaju posebnu moralnu odgovornost upozoravati na takve stvari", rekao je.