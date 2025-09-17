Kardiolog savjetuje da ovo pijete svaki dan ako želite imati zdravo srce i živjeti dugo

Voćne sokove mnogi piju svakodnevno — narančin, jabučni, sok od grejpfruta ili brusnice — vjerujući da podupiru imunitet. I voće doista ima blagotvoran utjecaj na zdravlje srca. Ali isto ne vrijedi i za sok. Dok je umjeren unos voćnog soka u redu, oslanjanje na njega kao glavni izvor tekućine može donijeti više štete nego koristi. Za razliku od vode, voćni sok često je bogat dodanim šećerom, što može biti opasno za srce.