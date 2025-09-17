Hidratacija je ključna
Kardiolog savjetuje da ovo pijete svaki dan ako želite imati zdravo srce i živjeti dugo
Kada je riječ o prehrani i zdravlju srca, naglasak se obično stavlja na hranu. Ako vam je očuvanje zdravlja srca jedan od glavnih ciljeva, vjerojatno već znate koja bi hrana dobila “odobrenje” kardiologa (voće, povrće, integralne žitarice, biljni proteini, nemasno meso i riba), a koju treba jesti minimalno ili je u potpunosti izbjegavati (masno meso i industrijski prerađena hrana).
Međutim, ono što pijete jednako je važno za zdravlje srca kao i ono što jedete. Prema riječima dr. Larsa Sondergaarda, kardiologa i glavnog medicinskog direktora Abbottova odjela za strukturalno srce, hidratacija je ključna za pravilno funkcioniranje srca, prenosi nova.rs.
"Kada je osoba dehidrirana, krv može postati gušća i sklonija stvaranju ugrušaka, što povećava rizik od srčanih događaja. Pijenjem dovoljno vode pomažemo srcu da učinkovitije pumpa, jer se ne mora toliko naprezati da bi pokretalo krv. Uvijek molim pacijente da se fokusiraju na unos vode“, objašnjava dr. Sondergaard, dodajući da dovoljna količina vode može dugoročno smanjiti rizik od razvoja zatajenja srca.
Dr. Jennifer Wong, kardiologinja i medicinska direktorica neinvazivne kardiologije u MemorialCare Heart and Vascular Instituteu u Kaliforniji, dodaje da hidratacija poboljšava cirkulaciju, što srcu omogućuje da radi učinkovitije.
Napitak koji kardiolozi savjetuju da češće odabiremo
Voćne sokove mnogi piju svakodnevno — narančin, jabučni, sok od grejpfruta ili brusnice — vjerujući da podupiru imunitet. I voće doista ima blagotvoran utjecaj na zdravlje srca. Ali isto ne vrijedi i za sok. Dok je umjeren unos voćnog soka u redu, oslanjanje na njega kao glavni izvor tekućine može donijeti više štete nego koristi. Za razliku od vode, voćni sok često je bogat dodanim šećerom, što može biti opasno za srce.
"Prehrana bogata dodanim šećerom može negativno utjecati na zdravlje srca jer doprinosi debljanju, povišenom krvnom tlaku, upalama i nezdravim razinama kolesterola — svim čimbenicima rizika za srčane bolesti“, objašnjava dr. Estel Žan, kardiologinja iz MedStar Healtha.
Dr. Sondergaard dodaje: "Previše šećera može izazvati kronične upale krvnih žila i dovesti do masne bolesti jetre, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara.“
Voda je nezamjenjiva
"Osim smanjenja unosa šećera, izbor vode umjesto soka donosi niz koristi za zdravlje srca. Voda pomaže srcu da učinkovitije pumpa krv, održava optimalan krvni volumen i smanjuje napor srca“, kaže dr. Sondergaard.
On dodaje da voda podupire i funkciju bubrega, pomažući u izbacivanju toksina i viška natrija, čime regulira krvni tlak. "Voda održava i ravnotežu elektrolita, što je ključno za zdrav srčani ritam i funkciju. Sve to smanjuje rizik od zatajenja srca.“
Dr. Žan naglašava i da voda nema kalorija, dok voćni sok često ima mnogo. Za one koji žele održavati zdravu težinu, to je još jedan razlog da daju prednost vodi. "Zamjenom sokova bogatih šećerom vodom doprinosite regulaciji tjelesne težine, smanjujete rizik od pretilosti i čuvate srce“, kaže ona.
Zašto je voće zdravije od voćnog soka?
Prehrambeni planovi koji su znanstveno potvrđeni kao dobri za zdravlje srca, poput DASH dijete, mediteranske i protuupalne, uključuju voće, ali ne i sok.
"Iako sok može sadržavati vitamine i antioksidanse, u usporedbi sa svježim voćem ima manje vlakana i više koncentriranog šećera, što dovodi do naglog skoka šećera u krvi i većeg kalorijskog unosa“, objašnjava dr. Žan.
Istraživanja jasno pokazuju da vlakna značajno doprinose zdravlju srca, smanjuju LDL ("loš“) i povećavaju HDL ("dobar“) kolesterol.
"Vlakna snižavaju kolesterol, reguliraju šećer u krvi i doprinose osjećaju sitosti. Nasuprot tome, sok s puno šećera i bez vlakana može izazvati nagle skokove šećera, veću glad i debljanje, što sve šteti srcu“, objašnjava dr. Sondergaard.
Dr. Wong dodaje da se cjelovito voće dulje probavlja, jer sadrži vlakna, pa se šećer sporije apsorbira. To znači da razina šećera u krvi ne varira naglo, što je mnogo bolje za srce. Znanost potvrđuje da stabilna razina šećera smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.
Naravno, umjeren unos voćnog soka sasvim je u redu — pod uvjetom da nema dodanog šećera. Ali kada je riječ o hidrataciji i zdravlju srca, ništa ne može zamijeniti običnu vodu.
