Tko će iz HDZ-a na Milanovića? “Valjda ne mogu pronaći nikoga tko je spreman pokupit metak za partiju”

Jedan član, jedan glas, jedan kandidat. Tako bi se mogli opisati unutarstranački izbori u HDZ-u koji će se održati ove subote. Predsjednik stranke Andrej Plenković i njegov tim tako će stranku voditi i iduće četiri godine, a odmah nakon izbora kreću u pripreme za predsjedničke izbore. A tko će biti HDZ-ov kandidat, to još nije poznato.

U rječniku bi uz pojam formalnost slobodno mogao stajati izraz unutarstranački izbori u HDZ-u jer više od 200 tisuća članova te stranke ove će subote na izbornim listićima pronaći samo jednu kandidaturu – tim Andreja Plenkovića.

“Biste li se vi kandidirali protiv tima koji je u zadnjih osam godina tri puta pobijedio na parlamentarnim izborima, dvaput na europskim, ima 75 % župana, 45 % gradova, 45 % općina i sad je neposredno pobijedio na ova zadnja dva izbora? Pa tko će se kandidirat, pa nije nitko glup?!”, rekao je Plenković.

Hoće li Gavran biti kandidat HDZ-a za Pantovčak? "Ako se zasitim Matice, razmislit ću"

Zajedno za sve izazove naziv je Plenkovićeva tima kojeg čine kandidat za zamjenika Tomo Medved i kandidati za potpredsjednike Oleg Butković, Ivan Anušić, Branko Bačić i Zdravka Bušić. Tek nakon što u subotu Plenković pobijedi na izborima gdje je se natječe ni protiv koga, HDZ će se okrenuti predsjedničkim izborima. No, ni tu nema navale za kandidaturu.

Na upit je li zainteresiran za ići na megdan Zoranu Milanoviću za poziciju predsjednika Republike, Damir Habijan se nasmijao i rekao: “Ima li još koje pitanje?”

“Ne, hvala”, rekao je, također uz smijeh, Radovan Fuchs.

Butković dobro parirao Milanoviću

U kampanji za parlamentarne izbore u koju se aktivno uključio Zoran Milanović, dobro mu je parirao Oleg Butković pa se i njegovo ime spominje u kontekstu predsjedničkih izbora.

“To nikako ne znači da sam ja kandidat, to mnogi temeljem te kampanje i onoga što smo mi imali vrlo intenzivno, to je zabavljalo ljude jedno određeno vrijeme, ali to ne znači da ću ja biti kandidat, to nema veze s tim”, rekao je Butković.

Nema žurbe, kandidat će biti predstavljen na vrijeme, umiruje Plenković.

“Radimo ankete, sondiramo različite situacije, različite kandidate, želimo vidjeti tko su oni koji imaju najviše šanse za pobijedit, naravno da je to nama bitno”, poručio je šef stranke Plenković.

Jedno ime podiglo najviše prašine

Najviše prašine u javnosti podiglo je ime književnika i predsjednika Matice Hrvatske Mire Gavrana. Iz oporbe prema HDZ-ovim dilemama gledaju s podsmijehom.

“Pa valjda ne mogu pronaći nikoga tko je spreman pokupit metak za partiju”, kazao je šef SDP-a u odlasku Peđa Grbin.

Miro Gavran o kandidaturi: Nije nemoguće… Ispred mene je jedno intenzivno ljeto

“Ako zaista idu s ljudima poput Gavrana, ne znam, još se špekuliralo o Stieru primjerice i tako dalje, onda to pokazuje da zapravo HDZ nema namjeru ulaziti u ozbiljnu utrku za Pantovčak i da im ova situacija odgovara”, tvrdi Sandra Benčić (Možemo).

“Ma ne zanima me oporba, oporba je mislila da će s kršiteljem Ustava pomest mene i HDZ s pozicija predsjednika Vlade”, kratko je poručio Plenković.

Koga će DP podržati?

No, zanima ga mišljenje koalicijskih partnera. Jasno kaže, podršku Domovinskog pokreta kandidatu HDZ-a očekuje. No, DP još nije siguran hoće li te podrške biti.

“Pravo je svake stranke pa i nas pojedinaca da se kandidiramo ako možemo. Prema tome, ono što o gospodinu Gavranu mogu reći je da je to naše poznato i priznato ime u umjetničkim krugovima, jako, jako dobro ime, ali stvar je odabira, hoće li politika ići u tom smjeru, to vam ne mogu reći”, kazao je Ivan Šipić, DP-ov ministar demografije.

Ironično, stranku od koje sad očekuje podršku prije pet godina detektirao je kao glavni uzrok Milanovićeve pobjede. Sad bi trebali biti na istoj strani.

“Sad kad me već vućete za jezik, a imamo vremena, u biti nemamo vremena nikada ovako pričati… Škoro ne odustaje. Čovjek ne odustaje ni nakon što nije ušao u drugi krug i kaže glasajte za broj tri, a dva imena na listiću. Jesam bio u pravu? Jesam. Svaki glas za njega je bio glas za Milanovića. Sad su se okolnosti promijenile”, kazao je Plenković.

Hoće li ta promjena biti dovoljna da tvrdu kohabitaciju između banskih dvora zamijeni neki skladniji odnos, odlučit će birači na trećim ovogodišnjim izborima.

