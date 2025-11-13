VIDEO / Kolaps u KBC-u Zagreb: Ekipe Hitne čekale u redu za predaju pacijenata. Oglasili se iz bolnice

Na društvenim se mrežama pojavila snimka vozila hitne pomoći koja čekaju u redu za prijem pacijenata na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KBC-a Zagreb.
"7 od 14 raspoloživi ekipa HMS Grada Zagreba čeka u redu za prijem pacijenata na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KBC Zagreb. Razlog, nema slobodnih kreveta", napisali su na Facebook stranici Hitna uživo 194.
Oglasio se KBC Zagreb
"Točna je informacija da trenutačno imamo manjak kapaciteta tj. nedostatak bolničkih kreveta za bolesnike. Naime, zbog rekonstrukcije bolnice raspolažemo s gotovo 40 posto manje ležajeva, a o čemu su upoznati svi dionici zdravstvenog sustava, pa tako i zagrebačka Hitna pomoć.
Kao najveća bolnica u zemlji, svakodnevno zbrinjavamo najveći broj hitnih bolesnika iz cijele Hrvatske posebno iz Grada Zagreba, a danas je zbog povećanog broja dolazaka došlo do kratkotrajnog zadržavanja dijela bolesnika ispred OHBP-a. Situacija je bila pod stalnim nadzorom naših djelatnika i do 13:00 sati potpuno je dovedena pod kontrolu", odgovorili su iz KBC-a Zagreb te dodali da su bolesnici zbrinuti pravovremeno i u skladu s medicinskim prioritetima, a da se rad hitne službe odvija uredno, ali pod povećanim opterećenjem.
"Kao najveća bolnica u zemlji, svakodnevno ulažemo maksimalne napore da osiguramo pravovremenu i sigurnu skrb za sve kojima je pomoć potrebna", zaključili su.
