VIDEO / Kolaps u KBC-u Zagreb: Ekipe Hitne čekale u redu za predaju pacijenata. Oglasili se iz bolnice

Kao najveća bolnica u zemlji, svakodnevno zbrinjavamo najveći broj hitnih bolesnika iz cijele Hrvatske posebno iz Grada Zagreba, a danas je zbog povećanog broja dolazaka došlo do kratkotrajnog zadržavanja dijela bolesnika ispred OHBP-a. Situacija je bila pod stalnim nadzorom naših djelatnika i do 13:00 sati potpuno je dovedena pod kontrolu", odgovorili su iz KBC-a Zagreb te dodali da su bolesnici zbrinuti pravovremeno i u skladu s medicinskim prioritetima, a da se rad hitne službe odvija uredno, ali pod povećanim opterećenjem.