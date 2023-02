Podijeli :

Riportal/N1

Pročelnik HGSS-a Josip Brozičević za N1 je ispričao pojedinosti incidenta na Platku uslijed kojeg su MMA borci fizički napali dvojicu njihovih volontera te jednu žensku osobu.

“Žalosni smo i ogorčeni. Po mojim informacijama, kolega još uvijek nije završio sve liječničke preglede i tek nakon njih će se znati konačno njegovo stanje i ozljede. Mi najoštrije osuđujemo ovaj napad. Umjesto nas se ovdje mogao naći bilo tko, roditelji s djecom ili netko stariji. Vjerujem da bi jednako završilo. To nas žalosti kao spašavatelje koji cijeli život posvećujemo spašavanju. Vjerujemo da će policijska istraga pokazati pravu istinu i da će u skladu s tim biti sankcionirani počinitelji”, rekao je Brozičević.

Ističe da se ovaj napad dogodio potpuno ničim izazvan.

“Kolega je na putu prema kući sa svojom djevojkom prolazio pored mladića koji su ostali zakopani u snijegu s automobilom. I vjerojatno im nije mogao pomoći. Nije to jednostavno, niti ima opremu, niti smo mi za to u tim situacijama. To je njima zasmetalo”, rekao je Brozičević.

Upitan za komentar činjenice da su napadači pušteni kući uz prekršajne prijave, pročelnik HGSS-a rekao je da je policija postupala u skladu s trenutnom klasifikacijom.

“Ne bih špekulirao jesu li trebali biti zadržani ili ne. Želimo samo da sankcija bude u skladu s onim što su počinili”, poručio je.

Napominje da to nema veze s napadom na HGSS.

“Mi jesmo služba koja provodi svoje aktivnosti i to ima jednu težinu, ali ovdje se mogao zateći bilo koji civil”, kazao je Brozičević.

Policija stigla vrlo brzo

Svemirka Miočić iz PU primorsko-goranske u izjavi za medije kazala je da postoji mogućnost da se prekršaj prekvalificira u kaznenu prijavu, ako se pokaže da su napadnute osobe teško ozlijeđene. Prema dosadašnjim saznanjima policije, tvrdi, to zasad nije slučaj.

“Nemamo saznanja da je riječ o težim ozljedama po kojima bi netko od počinitelja trebao ostati u pritvoru”, dodala je.

Policija je stigla vrlo brzo, u roku manjem od pola sata, potvrdio nam je u razgovoru Alen Udovič, direktor Ski centra Platak. Kaže da dosad nije zabilježen sličan slučaj na Platku, na kojemu se inače okupljaju obitelji s djecom.

“U nedjelju poslije jednog predivnog dana na Platku u večernjim satima nakon završetka rada skijališta dogodilo se to da je jedna ekipa momaka driftala po snijegu i zapela. Nakon toga započela je tučnjava i događaji koji nisu poželjni ni za koga i koje najoštrije osuđujemo”, poručio je.

Što se tiče zaštitnih mjera, rekao je da imaju sigurnosne kamere, ali da zaštitarska služba i policija nisu uobičajene na skijalištima kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

“Želimo da su svi na Platku dobrodošli, bez podizanja nekih ograda ili bilo čega”, rekao je Udovič.

