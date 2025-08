Kolone na granici i autocestama

Zbog praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza i uobičajenih ljetnih zabrana za teretna vozila, ograničenja za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona bit će u subotu, 2. kolovoza od 4 do 14 sati, nedjelju, 3. kolovoza od 12 do 23 sata, ponedjeljak, 4. kolovoza od 15 do do 23 sata i utorak, 5. kolovoza od 14 do 23 sata.