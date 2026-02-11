Koprić i Lakušić ispunili uvjete za izbor novog zagrebačkog rektora

U skladu s Pozivom za dostavu prijedloga za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu i Uputama za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, izborne sjednice vijeća područja i vijeća sastavnica, održane su do 4. veljače 2026., nakon čega su odluke o potvrdi predloženika za rektora dostavljene Izbornom povjerenstvu u propisanom roku, naglasili su na stranicama Sveučilišta.