Novi Tomaševićev projekt: Velika prometnica potpuno će promijeniti izgled Zagreba

Grad Zagreb završio je javnu nabavu za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za produženu Ulicu Črnomerec, novi zeleni koridor koji će povezati Ulicu kralja Tomislava s budućim pješačko‑biciklističkim mostom preko Save, a posao je vrijedan 90 tisuća eura s PDV‑om.
Za izvoditelja radova izabrana je tvrtka Rencon d.o.o. iz Osijeka, a rok za izvedbu je četiri mjeseca, priopćeno je u srijedu iz Službe za informiranje i medije gradonačelnikova ureda.
“Produžena Ulica Črnomerec zamišljena je kao gotovo 3.500 metara dug zeleni koridor širine od 25 do 40 metara koji će povezivati tri gradske četvrti – Črnomerec, Trešnjevku – sjever i Trešnjevku – jug. Nova trasa protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec te će objediniti pješačku, biciklističku i tramvajsku infrastrukturu, a nadovezivat će se na budući pješačko‑biciklistički most istočno od jezera Jarun”, poručio je Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik.
Projektna dokumentacija omogućit će postupnu izgradnju u tri etape: od Ulice kralja Tomislava do Ozaljske ulice, od Ozaljske do Horvaćanske ceste te od Horvaćanske do budućeg mosta preko Save. Na dijelu između Ozaljske ulice i Horvaćanske ceste planirana je gradnja nove tramvajske pruge.
Posebna pažnja posvetit će se pješačkoj i biciklističkoj infrastrukturi. Uz uređene koridore planiraju se nove staze, rampe na raskrižjima te odmorišta s klupama, punionicama za električne bicikle i servisnim minipunktovima. Uz korito potoka bit će uređeni i prostori za rekreaciju i vježbanje na otvorenom. Idejni projekt obuhvaća i oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, komunalnu infrastrukturu, uređenje korita potoka, hortikulturno oblikovanje te rekonstrukciju ili moguće izmještanje autobusnog terminala na Fallerovom šetalištu.
U sklopu ugovorenih usluga izradit će se tri varijantna idejna rješenja, a Grad će nakon analize odabrati ono koje će se dalje razrađivati, stoji u priopćenju.
