Novi Tomaševićev projekt: Velika prometnica potpuno će promijeniti izgled Zagreba

“Produžena Ulica Črnomerec zamišljena je kao gotovo 3.500 metara dug zeleni koridor širine od 25 do 40 metara koji će povezivati tri gradske četvrti – Črnomerec, Trešnjevku – sjever i Trešnjevku – jug. Nova trasa protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec te će objediniti pješačku, biciklističku i tramvajsku infrastrukturu, a nadovezivat će se na budući pješačko‑biciklistički most istočno od jezera Jarun”, poručio je Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik.