Ljevica prelomila: Tajnim glasanjem će zaobići HDZ pri biranju ustavnih sudaca?

Ne izaberu li saborski zastupnici tri ustavna suca, Ustavni sud od sredine travnja morat će funkcionirati u "krnjem" sastavu od desetero sudaca. Tada istječe šestomjesečno produljenje mandata trojici sudaca kojima je u listopadu mandat istekao – Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu. Na javni poziv raspisan 3. rujna prošle godine za tri suca pristiglo je 14 kandidatura. Budući da se odluke na općoj sjednici donose sa sedam sudačkih glasova, jasno je da sud može nastaviti s radom i u takvom krnjem sastavu, ali s obzirom na dosadašnju podijeljenost ustavnih sudaca, šanse da se riješe politički škakljiva pitanja neće biti velike.