U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"

Osvrćući se na Orbánovu populističku nacionalističku stranku, Magyar je u objavi na društvenim mrežama u utorak poručio: „Ovo je očito simboličan dan i za Fidesz, jer je tada njihova naizgled nepokolebljiva moć počela pucati. Pripremaju se za to. Ne na način na koji bi to činili normalni ljudi, suočavanjem i isprikom, nego ucjenama i prijetnjama.“