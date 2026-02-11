U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"

Péter Magyar, glavni izazivač mađarskog desničarskog čelnika Viktora Orbána na predstojećim izborima, izjavio je da vjeruje kako provladine osobe planiraju objaviti snimku oporbenog vođe u „intimnoj situaciji“ s bivšom partnericom.
Péter Magyar, koji predvodi mađarsku stranku desnog centra Tisza i bivši je saveznik Viktora Orbána, ustvrdio je da su novinarima poslali poveznicu koja prikazuje prostoriju s kamerom, piše Newsweek.
Oporbeni čelnik rekao je da sumnja kako Orbánovi pristaše „planiraju objaviti snimku, moguće krivotvorenu, napravljenu opremom tajnih službi, koja prikazuje mene i tadašnju djevojku u intimnoj situaciji“.
U svakom slučaju, jučer se na radnaimark.hu pojavila stranica na kojoj se zasad nalazi samo fotografija kreveta i poruka: "uskoro". Magyar je rekao da srijeda obilježava drugu godišnjicu eksplozivnog intervjua koji je dao u veljači 2024., u kojem je optužio Orbánove dužnosnike za korupciju i vođenje kampanja blaćenja protiv političkih protivnika.
Osvrćući se na Orbánovu populističku nacionalističku stranku, Magyar je u objavi na društvenim mrežama u utorak poručio: „Ovo je očito simboličan dan i za Fidesz, jer je tada njihova naizgled nepokolebljiva moć počela pucati. Pripremaju se za to. Ne na način na koji bi to činili normalni ljudi, suočavanjem i isprikom, nego ucjenama i prijetnjama.“
Magyarova popularnost naglo je porasla te je postao najznačajniji Orbánov izazivač uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj u travnju. Ispitivanja javnog mnijenja daju stranci Tisza prednost do 12 postotnih bodova ispred Fidesza.
Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je podržao Orbána, političara kojeg mnogi vide kao trn u oku europskog jedinstva, a koji je nastojao ograničiti prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih i transrodnih osoba (LGBT) te građanske slobode. Zastupnici Europskog parlamenta osudili su „trajna kršenja vladavine prava“ u Mađarskoj i „kontinuirana kršenja vrijednosti EU-a“.
Trump je Orbána opisao kao „pravog prijatelja, borca i POBJEDNIKA“, podržavši aktualnog premijera za proljetne izbore ranije ovog mjeseca. Izjavio je da su odnosi između Budimpešte i Washingtona „dosegnuli nove razine suradnje i spektakularnih postignuća pod mojom administracijom“ te je to pripisao Orbánu.
Bijela kuća u svojoj novoj Strategiji nacionalne sigurnosti, objavljenoj krajem prošle godine, navodi da podupire „neispričavajuće slavljenje individualnog karaktera i povijesti europskih nacija“, dodajući: „Amerika potiče svoje političke saveznike u Europi da promiču ovu obnovu duha, a rastući utjecaj domoljubnih europskih stranaka doista daje razloga za veliki optimizam.“
Magyar je oštro kritizirao bliskost Orbánove vlade s Kremljem te pozvao na „pragmatične“ odnose s Rusijom i bliske veze s EU-om i NATO-om.
U poruci upućenoj onome što je nazvao „uplašenim pristašama Fidesza“, oporbeni vođa poručio je: „Samo izvolite, krivotvorite što god želite, neću popustiti ucjenama ni prijetnjama. Ni mađarskoj političko-ekonomskoj mafiji, ni članovima međunarodne mreže koja ih podupire.“
„Da, imam 45 godina i imam seksualni život. S odraslom partnericom“, rekao je Magyar. „Imam troje maloljetne djece, o kojima ova prezrena ‘obiteljski orijentirana’ vlast očito ne vodi računa.“
