Puljiz: Mateša 24 godine na čelu HOO-a, bio je i premijer. Tko vjeruje da ne zna ništa o financijama?

"Veliki novac je veliki interes, pokazalo se ne samo na sportu nego na svim pitanjima da mi nažalost nemamo razliku u funkcioniranju institucija koja god vlada bila. SDP je manje vladao, ali se nije iskazao drukčijim modelom vladanja. Tada me je prenerazila Milanovićeva nevoljkost da se slučaj HOO-a riješi i da ministar koji je protuzakonito transferirao novac ode s dužnosti, a to mu tada i nije bio jedini skandal. Ta nevoljkost i onda i danas govori puno o nama kao društvu – mi smo politički zaostali, imamo nisu političku kulturu, a financijski interesi i moć u pozadini odlučuju o svemu", kaže novinarka Puljiz.