NOVINARKA N1INFO.HR
Puljiz: Mateša 24 godine na čelu HOO-a, bio je i premijer. Tko vjeruje da ne zna ništa o financijama?
Novinarka portala N1 Helena Puljiz, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je financijske malverzacije u Hrvatskom olimpijskom odboru, (ne)izbor predsjednice Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog te stanje demokracije u Hrvatskoj
Puljiz je još 2015. godina istraživala i problematizirala način na koji funkcionira Hrvatski olimpijski odbor, a tada je na vlasti bila vlada današnjeg predsjednika Republike Zorana Milanovića. Bez kontrole se dotirao novac HOO-u iako im je financijski izvještaj dvije godine zaredom bio srušen u Saboru i nije im se smio isplaćivati. Ministar je bio Vedran Mornar, a riječ je bila o 25 milijuna kuna (današnjih 4,5 milijuna eura, koji su protuzakonito transferirani HOO-u.
“U istoj smo situaciji i danas, mučno je gledati da se ništa nije promijenilo osim što su iznosi koji se otuđuju veći, premda ni onda nisu bili mali. Sve se i onda i danas opravdava spašavanjem sporta, a nenamjenski se troši. Čak je i onda Ministarstvo financija obavilo nadzor i svu dokumentaciju uptilo DORH-u, ali se baš ništa nije dogodilo niti se, kako vidimo, išta riješilo", naglasila je Puljiz.
Istaknula je kako je poseban problem Sportska televizija, trgovačko društvo u koji se godinama ukrcava novac, a oni su stalno u gubicima.
Je li netko poželio zauzeti Matešino mjesto?
"Imaju nacionalnu koncesiju, a trebamo se zapitati zašto, treba li nama uopće Sportska televizija i na koji način nam treba, čemu ona služi, tko je gleda, na što se troši novac. To je trgovačko društvo bezdan u kojem godinama nestaju deseci milijuna eura javnog i državnog novca. Proračun HOO-a za ovu godinu je 62 milijuna eura, a sportaši godinama govore da taj novac ne dolazi do adrese. Tokovi novca u HOO-u su posve netransparentni", upozorava Puljiz.
Čini joj se kako se sve "zavrtjelo" jer je netko poželio mjesto Zlatka Mateše, odnosno da neka druga ekipa želi vladati tim novcem umjesto sadašnje, a "sve se događa unutar obitelji HDZ-a".
"Mateša kaže da je volonter i da on nema ništa s tokovima novca, a 24 godine vlada HOO-om, bira ga se stalno kao jedinog kandidata. Smatram da je za bilo koju javnu instituciju nepodnošljivo da je ista osoba vodi tako dugo. Ta funkcija treba osvježenje, svijet se promijenio otkad Mateša vodi HOO, prošli smo dvije tehnološke reovlucije, a on i dalje sjedi gore. Bio je predsjednik vlade, vodio je i privatizaciju, a sad kaže da ne zna ništa o financijama?!", naglašava Puljiz. Dodala je kako Mateša naprosto "utapa glavnog tajnika Krajača, kako je i prije 10 godina utopio tadašnjeg glavnog tajnika Čopa".
"Tko uopće može povjerovati da Mateša ne zna ništa o financijama?"
"Tko uopće može povjerovati da Mateša ne zna ništa o financijama?", zapitala se Puljiz i dodala kako bi se o svemu trebao oglasiti predsjednikov savjetnik za sport Tomislav Pašvalin, koji je u doba Mornara htio to razriješiti, ali je izvisio u sukobu s tadašnjim ministrom.
"Veliki novac je veliki interes, pokazalo se ne samo na sportu nego na svim pitanjima da mi nažalost nemamo razliku u funkcioniranju institucija koja god vlada bila. SDP je manje vladao, ali se nije iskazao drukčijim modelom vladanja. Tada me je prenerazila Milanovićeva nevoljkost da se slučaj HOO-a riješi i da ministar koji je protuzakonito transferirao novac ode s dužnosti, a to mu tada i nije bio jedini skandal. Ta nevoljkost i onda i danas govori puno o nama kao društvu – mi smo politički zaostali, imamo nisu političku kulturu, a financijski interesi i moć u pozadini odlučuju o svemu", kaže novinarka Puljiz.
Država zločina bez kazne
Na pitanje Nine Kljenak je li problem u kadrovima, poput Mateše, koji su bili na funkcijama i u bivšem sistemu, Puljiz je naglasila da je problem partitokratski mentalitet.
"Imamo mi ljude i u HDZ-u i SDP-u koji nikad nisu bili u Komunističkoj partiji, ali se ponašaju jednako jer je sustav u kojem živimo duboko partijski. Uvijek sve djeluje po principu radim za sebe, za svoj klan i svoju skupinu, a ne za opće dobro. Ispadate smiješni kad spominjete javni interes i opće dobro, pa kod nas je smiješno i negativno biti idealist iako idealizam mijenja svijet", upozorava Puljiz.
Dodala je i kako smo i dalje disfunkcionalna demokracija.
"To što smo mi proglasili tržišnu ekonomiju i demokraciju 1990. ne znači ništa. Mi zapravo nemamo ni stvarnu tržišnu ekonomiju ni stvarnu demokraciju", zaključila je.
Ne očekuje da će se nakon slučaja Pavlek nešto bitno promijeniti jer se nije promijenilo ni nakon većih slučajeva poput Agrokora i brojnih drugih afera jer smo "država zločina bez kazne, kleptokracija u kojoj se od javnog novca radi veliki privatni biznis".
Lijeva opozicija je pogriješila, Plenković kontrolira igru
Komentirajući (ne)izbor predsjednice Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda, Puljiz je kazala kako smo taoci kohabitacije Andreja Plenkovića i Milanovića, u kojoj Plenković vodi igru i diktira tempo i uspješno je, nažalost, u tu igru uvukao lijevu opoziciju. To što želi Plenković je prosuustavno, ali lijeva opozicija je pogriješila kad se dala uvući u tu igru.
"Trebali su uključiti sviju, cijelu opoziciju, pa bi ta igra bila demokratičnija i odražavala bi politički pluralizam, trebale su biti zastupljene sve opcije, pa bi HJDZ-u bilo teže. Ovako, Plenković im određuje ritam, a pitanje na kojem se bore nije baš važno široj populaciji. Kad se morate boriti da preživite u uvjetima inflacije, vama su nevažna njihova kadrovska rješenja, tim više što se čini kako sve intitucije funkcioniraju. Ljudima sve to ide na živce", zaključila je novinarka Puljiz.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare