Krenula podjela. Kako do žutih i smeđih vrećica za otpad?

Krajem listopada krenula je podjela besplatnih žutih i smeđih vrećica za smeće, u kojima Zagrepčani skupljaju plastiku i metal, odnosno biootpad. I dok su neki svoje vrećice našli okačene na vrata, dio stanovnika metropole još ih nije dobio

Zašto neki još uvijek nisu dobili svoje žute i smeđe vrećice iako je njihova podjela počela prije mjesec dana, objasnili su za tportal u Zagrebačkom holdingu. Naime sredinom listopada krenula je podjela vrećica samo za višestambene zgrade.

‘Podjela besplatnih žutih vrećica za obiteljske kuće kreće krajem studenog’, pojašnjavaju u ZG holdingu. Tako bi oni koji žive u obiteljskim kućama trebali dobiti 26 žutih vrećica od 60 litara i 13 žutih vrećica od 120 litara, odnosno dvije role. S druge bi strane oni koji žive u stanovima trebali dobiti paket u kojem se nalazi 26 žutih vrećica od 60 litara te 52 biorazgradive smeđe vrećice od 10 litara za odlaganje biootpada.

U vrijeme podjele, napominju iz Čistoće, besplatne žute i smeđe vrećice neće se moći preuzeti u poslovnicama Holding centra. Za one koji pak ostanu bez vrećica prije nego što krene podjela Holding nudi rješenje. ‘U slučaju da korisnicima ponestane besplatnih vrećica prije sljedećeg ciklusa podjele, a o kojem će svi korisnici biti pravodobno obaviješteni, informacija o lokacijama preuzimanja dodatnih paketa moći će se dobiti putem e-maila [email protected]‘, pojašnjavaju.

U poslovnicama Holdinga može se, doduše, preuzeti jedna vrsta vrećica i to one plave, kolokvijalno nazvane ZG vrećice, u kojima građani skupljaju miješani otpad. Dok ih dio Zagrepčana mora platiti, neki, koji ispune posebne uvjete, mogu dobiti i umanjenje cijene paketa vrećica, odnosno dio njih besplatno. Radi se o onima koji tijekom mjeseca najmanje jedanput koriste usluge reciklažnog dvorišta, kompostiraju biootpad ili u njihovom kućanstvu stanuje dijete do tri godine, odnosno odrasla osoba koja koristi pelene.

‘Dokumentacija za korisnike koji ostvaruju pravo na umanjenje cijene javne usluge u vidu besplatnih ZG vrećica po osnovi korištenja pelena može se dostaviti u poslovnice Holding centra: Ulica grada Vukovara 41, Dubečka 2, i u pokretnom uredu, u kojem korisnici odmah mogu i preuzeti svoje besplatne vrećice’, dodaju za tportal u ZG holdingu.

