Kroflin: Vlada je učinila "stanovit pomak", ali nedovoljan za prihvaćanje ponude

"Učinili smo vrlo ozbiljan ustupak, orijentirali smo se prema rastu cijena, ali još i više prema rastu plaća u drugim djelatnostima i ponudili 'minimum minimuma' na koji sindikati i radnici u javnim i državnim službama trenutno mogu pristati. To je rast osnovice odmah tri posto, od 1. siječnja, za još dodatnih dva posto od 1. listopada te da se ugovori topli obrok u iznosu od 50 eura od 1. lipnja", istaknuo je Kroflin.