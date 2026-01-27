Kroflin: Vlada je učinila "stanovit pomak", ali nedovoljan za prihvaćanje ponude

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin ocijenio je utorak da je Vlada učinila "stanovit pomak" prema dogovoru, ali i dalje nedovoljan da bi ponuda bila prihvaćena, nakon sedmog kruga pregovora o osnovici plaće za zaposlenike javnih službi.
Vlada je ponudila povećanje osnovice u tri koraka - od 1. travnja, 1. kolovoza i 1. prosinca, no odustala je od uvođenja novog materijalnog prava - toplog obroka, pojasnio je Kroflin u izjavi za medije u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Ustvrdio je da je to u prosjeku povećanje na razini ove godine od 0,91 posto rasta osnovice što je za sindikate neprihvatljivo i to su, kaže, resornom ministru jasno komunicirali.
"Učinili smo vrlo ozbiljan ustupak, orijentirali smo se prema rastu cijena, ali još i više prema rastu plaća u drugim djelatnostima i ponudili 'minimum minimuma' na koji sindikati i radnici u javnim i državnim službama trenutno mogu pristati. To je rast osnovice odmah tri posto, od 1. siječnja, za još dodatnih dva posto od 1. listopada te da se ugovori topli obrok u iznosu od 50 eura od 1. lipnja", istaknuo je Kroflin.
Dodao je da je ministar rada i mirovinskoga sustava Marin Piletić obećao da će sindikalnu ponudu i zahtjev prenijeti premijeru i Vladi te da će kroz dva dana javiti o nastavku pregovora.
Pregovore nastavljamo, nažalost pozicije su nam i dalje izrazito udaljene i ako Vlada želi dogovor morat će napraviti ozbiljniji iskorak u odnosu na odnosu na trenutnu ponudu, ustvrdio je Kroflin.
"Vladina poruka je da će svi zaposlenici ove godine živjeti lošije nego 2025., jer njihove plaće neće pratiti rast plaća drugih zaposlenika koje će biti pet do šest posto. Vlada nam nudi u siječnju 2027. ukupan rast plaća od tri posto te će nam društvena pozicija biti lošija nego lani, naglasio je Kroflin.
Napomenuo je da je ministar Piletić najavio da će Vlada u četvrtak donijeti odluku o visini osnovice za 2026., no da to sindikate ne obavezuje da i dalje (ne) nastave pregovarati te vjeruje da će dobiti Vladin stav o čemu će dalje moći razgovarati.
Odgovarajući na novinarski upit o imenovanju Tomislava Ćorića novim ministrom financija, Kroflin je odgovorio da ga pamte kao ministra rada u vrijeme početka ekonomskog opravka i prvim pregovorima u kojima se "nešto uspjelo pomaknuti".
Isto tako, dodao je, pamtimo ga i kao ministra koji nije ispoštovao dogovor sa sindikatima zbog kojih su podizali tisuće tužbi za svoje članove 2009. i početka ekonomske krize te kad je Vlada 2016. trebala isplatiti dugovanja, odnosno šest posto rasta osnovice plaće.
