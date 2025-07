Kvadrat stana nikad skuplji, do kredita sve teže pa preostaje najam. Provjerili smo cijene

U Splitu se nudi za najam osamstotinjak stanova, a najam dvosobnih je od 800 do 1300 eura, također ovisno o lokaciji. U Puli je u ponudi stotinjak stanova za najam, a mjesečni najam dvosobnih kreće se od 550 pa do 1.000 eura, ovisno o lokaciji i uređenosti stana. I u Zadru se nudi stotinjak stanova, dvosobni u rasponu od 600 do 900 eura. U Šibeniku je u ponudi dvadesetak stanova, od 600 do 800 eura oni dvosobni.