ODMAH NAKON BOŽIĆA
Počinju zimska sezonska sniženja. Pazite da ne nasjednete na stari marketinški trik
I ove godine odmah nakon božićnih blagdana, a uoči Nove godine, u domaćim trgovinama počinju zimska sezonska sniženja.
U fizičkim trgovinama zimsko sniženje započinje u subotu 27. prosinca, dok u većini online shopova ono već traje. Zimsko sezonsko sniženje trajat će najdulje 60 dana, odnosno do kraja veljače.
Početak zimskog, kao i ljetnog sezonskog sniženja nije proizvoljno određen, nego je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja.
A tamo u članku 3. stoji da se sezonsko sniženje odvija dva puta godišnje, da zimsko započinje 27. prosinca, a ljetno 1. srpnja i da može trajati najdulje 60 dana.
Moraju biti istaknute dvije cijene
Isti Pravilnik propisuje da u okviru sezonskog sniženja trgovci moraju istaknuti dvije cijene - sniženu cijenu i najnižu cijenu istog proizvoda koju su primjenjivali u razdoblju do 30 dana prije početka sezonskog sniženja.
Ako tijekom sezonskog sniženja trgovac ne proda sve proizvode, onda može nastaviti s njihovom prodajom po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha. No u tom slučaju ne smije oglašavati takvu prodaju kao sezonsko sniženje.
Pazite kod povrata ispravne robe
U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača (HUZP) već po tradiciji su i uoči ovog sezonskog sniženja objavili nekoliko savjeta kupcima za, kako kažu, mudru kupovinu.
Ponajprije ističu da račun za kupljenu robu svakako treba uzeti i čuvati, a u slučaju kupovine kućanskih aparata i bijele tehnike svakako treba uzeti jamstveni list. U protivnom kupac neće moći ostvariti svoja prava.
Također savjetuju da se kupci informiraju o mogućostima povrata i zamjene kupljene robe jer zakon ne obvezuje trgovca da prihvati povrat ispravne robe, odnosno da kupcu vrati novac ili mu da drugi proizvod u zamjenu. Trgovac to može učiniti, ali isključivo u dobroj volji ili dobroj poslovnoj praksi. Različite su prakse i u rokovima u kojima se roba može vratiti – negdje je to sedam dana, a negdje 14 ili 30 dana.
Iznimka je roba kupljena 'na daljinu' putem interneta ili telefonske prodaje. Tada se roba može vratiti u roku od 14 dana bez navođenja razloga, ali trošak povrata tada snosi potrošač.
Unaprijed provjerite web trgovine
U HUZP-u podsjećaju i da za robu kupljenu na sezonskom sniženju vrijede sve odredbe Zakona o obveznim odnosima vezano uz materijalni nedostatak na proizvodu. To znači da trgovac odgovara za sve nedostatke dvije godine od dana kupnje, osim za proizvode sa greškom.
Šfto se tiče seozonskih sniženja u internetskim trgovinama i online kupovine, također vrijedi stari savjet da se kupuje samo preko stranica provjerenih trgovaca, a nije zgorega prethodno pročitati i recenzije kupaca.
Na stranicama pčrovjerneih trgovaca mora biti naznačen naziv trgovine, adresa, telefon, e-mail adresa, odredbe o načinu plaćanja, isporuke i dostave robe te načinu povrata robe i novca. Sigurniost internetskih trgovina možese provjeriti i putem besplatnog servisa iffy.cert.hr jednostavnim unošenjem naziva, odnosno web-adrese trgovine.
Popust može biti i marketinški trik
Za mudru kupovinu kupcima se savjetuje da sastave popis stvari koji im zaista trebaju te unaprijed istraže cijene kako bi bili sigurni da sniženje nije onaj stari marketinški trik.
"Ponekad trgovci podignu cijenu nekoliko dana prije sniženja pa je spuste na regularnu da izgleda kao popust, a nije. Ako znate raniju cijenu, lakše možete procijeniti stvarnu vrijednost", poručuju iz HUZP-a.
Također savjetuju oprez kod isticanja natpisa na kojima, primjerice, piše da je 'popust do 70 posto" jer to ne mora značiti da se odnosi na sav asortiman, nego na tek nekoliko artikala.
Na koncu, sve uočene nepravilnosti tijekom predstojećeg zimskog sezonskog sniženja potrošači mogu prijaviti Tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata osobno u sjedištu Inspektorata u Šubićevoj 29 u Zagrebu te pisanim putem na istu adresu, putem maila na adresu [email protected] ili putem online obrasca koji se nalazi OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare