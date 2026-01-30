Nepoznati je muškarac, u četvrtak oko 9 sati nazvao 82-godišnju Osječanku, predstavio se kao policajac te joj je rekao da će ju uskoro na vrata doći njegova kolegica, koja će poslikati njezin novac i zlatninu radi učestalih prijevara. Kada je nepoznata žena doista došla na vrata, Osječanka joj je predala kuvertu s 4100 eura, s kojima se ona udaljila u nepoznatom smjeru.