Studija otkrila uzroke dugog života: "Mnogi dožive 100 godina bez ikakvih ozbiljnih zdravstvenih problema"

Uzrok smrti nije bio naveden u povijesnim podacima, koji su pružali samo dob smrti. Dakle, ako je jedan blizanac umro u dobi od 90 godina od prirodnih uzroka, a drugi blizanac umro u dobi od 30 godina ne od prirodnih uzroka, već zbog zarazne bolesti poput tifusa ili kolere, podaci bez uzroka smrti mogli bi dati pogrešan dojam o ulozi nasljednosti u životnom vijeku.