LNG terminal povećava kapacitete: U tijeku je testiranje novog modula za uplinjavanje

Na pitanje o radu terminala nakon povratka iz turskog brodogradilišta, iz LNG Hrvatske navode kako je terminal počeo s komercijalnim radom još 28. listopada, dva dana nakon planiranog početka, budući da do tada nisu uspjeli do kraja testirati svu opremu potrebnu za siguran rad. Dodaju kako je početak komercijalnog rada planiran za 26. listopada, ali je odmah utvrđeno moguće pomicanje za nekoliko dana, ovisno o rezultatima testiranja.