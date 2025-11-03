Zakuhalo se zbog roditeljskih ispričnica: Ravnatelji žestoko uzvratili obiteljskim liječnicima

S obzirom na to da se u školama u razgovorima s roditeljima i učenicima o izostancima pokazalo da bi učenici manje izostajali kada bi se opravdavanje ograničilo, ravnatelji smatraju da neće doći do zagušenja liječničkih ordinacija jer će učenici "koji žele koristiti liječnika kao alibi za izostanak" u najvećem broju odustati od te namjere kada budu morali zbog toga ići liječniku.