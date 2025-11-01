U ovoj je prostoriji najbolje sušiti rublje tijekom jeseni i zime: Trik s kojim nećete imati problema

"Kupaonica zapravo može biti jedno od najboljih mjesta za sušenje posteljine. Zvuči neobično, ali kupaonice su napravljene da podnose vlagu. Ventilacija izvlači vlažan zrak, a ako otvorite prozor, stvara se blaga cirkulacija zraka koja ubrzava isparavanje. Postavite sušilo blizu ventilatora ili prozora i primijetit ćete da se posteljina brže suši i ima svježiji miris.“