Nezavisni sindikat znanosti
Kroflin kritizirao bivšeg ministra, upozorio i na problem koji je "sramota za Vladu"
N1 Hrvatska
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24. ruj. 2026. 14:05
| Novi dan
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Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
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