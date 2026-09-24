Davor Relatić za n1
Deset godina Zaklade "Novo sutra“: Velika donacija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi
Uoči velike proslave desete obljetnice djelovanja u osječkoj Tvrđi, upravitelj Zaklade „Novo sutra“ Davor Relatić u razgovoru za N1 govorio je o velikom strateškom zaokretu, donaciji vrijednoj 1,6 milijuna eura za 16 domova diljem Hrvatske te planovima za dugoročnu sustavnu i psihološku podršku najmlađima.
Zaklada „Novo sutra“ ove godine obilježava značajan jubilej – deset godina uspješnog rada. Tim povodom Zaklada ulazi u novo desetljeće s potpuno novim, jasnije usmjerenim fokusom: cjelokupan napor u narednim godinama bit će posvećen djeci i mladima koji odrastaju bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Govoreći u programu N1 televizije, upravitelj Zaklade Davor Relatić osvrnuo se na dosadašnje rezultate, istaknuvši kako je u proteklom desetljeću realizirano preko 60 projekata i donirano više od 3,2 milijuna eura. Dok su se u prvoj fazi oslanjali na tri stupa – baštinu, humanost i stipendije – u idućem razdoblju žele ostvariti dublji i mjerljiviji društveni utjecaj.
Najveća pojedinačna donacija: 100.000 eura za 16 domova
Kruna obilježavanja desete obljetnice jest dosad najveća financijska injekcija Zaklade. Sredstva u ukupnom iznosu od 1,6 milijuna eura ravnomjerno su raspoređena na 16 centara za pružanje usluga u zajednici i domova za djecu diljem Hrvatske – od Slavonije preko središnje Hrvatske i obale pa sve do Dubrovnika.
Specifičnost ove donacije jest u tome što Zaklada ustanovama prepušta potpunu autonomiju u odlučivanju o namjeni sredstava.
„Potrebe su zbilja različite. Nekome će to biti vozilo, nekome adaptacija prostora, učionica za edukaciju, sportska dvorana ili igralište. Ravnatelji i odgajatelji najbolje znaju gdje im je novac najpotrebniji, stoga smo odlučili da sami odluče o utrošku“, pojasnio je Relatić dodajući kako će se većinom raditi o materijalnim ulaganjima koja ostaju u trajnom nasljeđu djeci i ustanovama.
Više od novca: Psihološka podrška i osjećaj pripadnosti
Iako je financijska pomoć snažan vjetar u leđa, Relatić naglašava da materijalni uvjeti nisu dovoljni sami po sebi. Stoga će temelj budućeg rada Zaklade, koju je osnovao te svojim donacijama potpomaže poduzetnik Pavao Vujnovac, biti usmjeren na trajnu psihološku skrb i stvaranje osjećaja pripadnosti.
Zaklada već sada organizira brojne izlete na lokacije prilagođene djeci, poput šumskih imanja gdje se kroz druženje sa životinjama ostvaruje terapeutski učinak. Plan je i sustavno umrežavanje stručnih profila, poput psihologa, socijalnih pedagoga i rehabilitatora, kako bi se djeci osigurala kontinuirana stručna pomoć, a ne samo reakcija u kriznim situacijama.
Poseban naglasak stavlja se i na međugeneracijsku podršku kroz starije stipendiste Zaklade – posebice studente usko vezane uz rad s djecom (buduće psihologe, socijalne radnike i edukatore) – koji bi trebali postati mentori i oslonac mlađoj djeci u sustavu.
Filantropija s vizijom dugoročnosti
Osvrćući se na stanje filantropije u Hrvatskoj, Relatić ističe da su poduzetnici i korporativni sektor danas prilično osviješteni i spremni pomoći. Ipak, smatra da su dugoročni projekti, u kojima institucija prati dijete od najmlađe dobi pa sve do zapošljavanja, daleko učinkovitiji model od jednokratnih, kratkoročnih donacija.
Velika proslava za građane u osječkoj Tvrđi
Deseta obljetnica neće se obilježiti u zatvorenom krugu, već kroz cjelodnevno druženje otvoreno za sve građane. Proslava se održava ove subote na Trgu Vatroslava Lisinskog u osječkoj Tvrđi s početkom u 10:00 sati.
Posjetitelje očekuje bogat program prilagođen djeci – od sportskih sadržaja i zabavnih zona do gastro kutka, ali i koncerti popularnih izvođača Miach, Pekija i Vojka V. Ulaz na cjelokupni događaj je slobodan.
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