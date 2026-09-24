Deset godina Zaklade "Novo sutra“: Velika donacija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

„Potrebe su zbilja različite. Nekome će to biti vozilo, nekome adaptacija prostora, učionica za edukaciju, sportska dvorana ili igralište. Ravnatelji i odgajatelji najbolje znaju gdje im je novac najpotrebniji, stoga smo odlučili da sami odluče o utrošku“, pojasnio je Relatić dodajući kako će se većinom raditi o materijalnim ulaganjima koja ostaju u trajnom nasljeđu djeci i ustanovama.