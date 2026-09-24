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"boji se fatalnog kraja"

Zelenski kaže da će u Moskvu "samo na raketi"

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Hina
|
24. ruj. 2026. 14:37
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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy. REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da se mirovni pregovori održe u Moskvi, poručivši da u rusku prijestolnicu može stići samo "na raketi".

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Na učestala pitanja novinara ruske državne televizije na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda o tome kada će doći u Moskvu, Zelenski je u prolazu odgovorio uz rusku psovku: "Na raketi, bljat!".

'Bljat' se na ruskom koristi za izražavanje bijesa, iznenađenja ili frustracije, a može se prevesti kao 'dovraga', ovisno o kontekstu

Snimku odgovora ukrajinskog predsjednika masovno dijele ukrajinski i ruski mediji, no ruska strana cenzurirala je psovku. 

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, dio ruske delegacije u New Yorku, ismijavala je Zelenskog zbog te snimke, sugerirajući da se boji fatalnog kraja ako otputuje u Moskvu.

Zelenski se u srijedu na marginama Opće rasprave UN-a sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o naporima za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, pokrenutog u veljači 2022. godine. Nakon sastanka nisu objavljeni nikakvi konkretni rezultati, piše dpa. 

Zelenskij je u više navrata naglasio da se želi sastati s Putinom kako bi razgovarali o rješavanju sukoba. Ruski predsjednik pristaje samo na susret u Moskvi, ali ukrajinski predsjednik to ne želi - ne samo iz sigurnosnih razloga, već i kako bi izbjegao dojam podčinjavanja Kijeva Moskvi.

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Teme
rat u ukrajini rusija ukrajina vladimir putin volodimir zelenski

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