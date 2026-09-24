Senj
Uskok istražuje policajce: S vučnom službom namještali poslove nakon nesreća?
Uskok je, na temelju policijske kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv dvojice senjskih policajaca i 41-godišnjeg vlasnika vučne službe kojem su navodno namještali poslove nakon prometnih nesreća.
Oglas
Dvojicu osumnjičenih policajaca Uskok tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, a vlasnika vučne službe za poticanje na to nedjelo.
Uskok sumnja da su od prosinca 2024. do kolovoza 2026. dvojica senjskih policajaca 41-godišnjaku pogodovali koristeći svoje ovlasti, a protivno propisima o postupanju s oštećenim vozilima nakon prometnih nesreća.
Nakon što bi ih šef smjene uputio na mjesto prometne nesreće osumnjičeni policajci bi, umjesto tvrtke nadležne za održavanje ceste, radi uklanjanja vozila zvali 41-godišnjeg vlasnika vučne službe.
Time su mu omogućili prednost pri angažiranju za uklanjanje vozila i ostvarivanje prihoda od pruženih usluga, izvijestio je Uskok. Protiv trojice osumnjičenih Uskok nije predložio određivanje istražnog zatvora, navodeći da za to nije bilo osnove.
Ravnateljstvo policije izvijestilo je da će načelnik policijske uprave podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka protiv dvojice osumnjičenih policajaca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas