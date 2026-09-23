koalicijski partneri
Penava će od Plenkovića tražiti osnivanje nove javne ustanove i desetke milijuna eura?
Sjednica Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koje vodi čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, održat će se sutra u 10 sati u Banskim dvorima.
Oglas
Sutrašnja sjednica bit će sve samo ne rutinska - Ivan Penava će od svog koalicijskog partnera, premijera Andreja Plenkovića, koji je na službenom putu u New Yorku, zatražiti osnivanje nove javne ustanove te više (desetaka) milijuna eura u državnom proračunu za 2027. godinu, piše Marko Špoljar za Jutarnji list.
Na sutrašnjoj sjednici zatražit će se osnivanje javne ustanove koja bi trebala upravljati budućim spomen-parkom gdje će biti pokopani posmrtni ostaci žrtava komunističkog režima ubijenih na kraju Drugog svjetskog rata, uključujući i one na lokaciji Tezno. Osim toga, Penava će tražiti da ta nova javna ustanova ima i kadrovski i financijski kapacitet za bavljenje "ozbiljnom istraživačkom i znanstvenom djelatnošću."
"Nova javna ustanova trebala bi prikupljati arhivsku građu, buduću muzejsku građu te nuditi znanstvene programe i platformu za napredovanje znanstvenicima koji se sustavno žele baviti tom temom. Tražimo da javna ustanova upravlja praktički svime vezanim uz izgradnju budućeg spomen-parka, ali i razvojem znanosti koji će se baviti temama vezanim uz poratne komunističke zločine", kaže sugovornik JL-a.
Dakle, DP traži osnivanje ustanove slične Javnoj ustanovi Spomen-područje Jasenovac, izgrađenoj blizu nekadašnjeg ustaškog koncentracijskog logora.
Iako je originalna ideja Ivana Penave bila da se spomen-park za sve žrtve komunističkog režima izgradi na Udbini, sugovornik kaže kako je to samo jedna od mogućih lokacija te da je to u ovoj fazi sekundarno pitanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas