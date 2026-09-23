Oglas

koalicijski partneri

Penava će od Plenkovića tražiti osnivanje nove javne ustanove i desetke milijuna eura?

author
N1info
|
23. ruj. 2026. 17:00
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Ivan Penava je odrzao konferenciju za medije s temom opasnog otpada u Gospicu Photo: David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL

Sjednica Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koje vodi čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, održat će se sutra u 10 sati u Banskim dvorima.

Oglas

Sutrašnja sjednica bit će sve samo ne rutinska - Ivan Penava će od svog koalicijskog partnera, premijera Andreja Plenkovića, koji je na službenom putu u New Yorku, zatražiti osnivanje nove javne ustanove te više (desetaka) milijuna eura u državnom proračunu za 2027. godinu, piše Marko Špoljar za Jutarnji list.

Na sutrašnjoj sjednici zatražit će se osnivanje javne ustanove koja bi trebala upravljati budućim spomen-parkom gdje će biti pokopani posmrtni ostaci žrtava komunističkog režima ubijenih na kraju Drugog svjetskog rata, uključujući i one na lokaciji Tezno. Osim toga, Penava će tražiti da ta nova javna ustanova ima i kadrovski i financijski kapacitet za bavljenje "ozbiljnom istraživačkom i znanstvenom djelatnošću."

"Nova javna ustanova trebala bi prikupljati arhivsku građu, buduću muzejsku građu te nuditi znanstvene programe i platformu za napredovanje znanstvenicima koji se sustavno žele baviti tom temom. Tražimo da javna ustanova upravlja praktički svime vezanim uz izgradnju budućeg spomen-parka, ali i razvojem znanosti koji će se baviti temama vezanim uz poratne komunističke zločine", kaže sugovornik JL-a.

Dakle, DP traži osnivanje ustanove slične Javnoj ustanovi Spomen-područje Jasenovac, izgrađenoj blizu nekadašnjeg ustaškog koncentracijskog logora.

Iako je originalna ideja Ivana Penave bila da se spomen-park za sve žrtve komunističkog režima izgradi na Udbini, sugovornik kaže kako je to samo jedna od mogućih lokacija te da je to u ovoj fazi sekundarno pitanje.

Teme
državni proračun ivan penava javna ustanova spomen-park žrtve komunističkog režima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ