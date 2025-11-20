Oglas

U tijeku uhićenja zbog građevinskih radova na zagrebačkoj bolnici: Procurilo prvo ime

author
Hina
|
20. stu. 2025. 08:04
10..09.2025., Bjelovar - Akcija USKOK-a u Bjelovaru, a ovog puta su na udaru celnici Hrvatskih suma. Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija

Uskok je u četvrtak izvijestio da su u tijeku uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa zbog korupcije vezane za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu, neslužbeno psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru.

Neslužbeno se doznaje, javlja Hina, da je među uhićenima bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić i nekoliko odgovornih osoba iz tvrtki koje su izvodile radove na toj bolnici.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provode policijski službenici Uprave kriminalističke policije, izvijestilo je tužiteljstvo.

Ističu da se navedene radnje provode na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine u odnosu na više osoba i tvrtki za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela vezana za izvođenje građevinskih radova u zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu.

U Uskoku navode da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

