Potvrdila policija

Uhićena mlađa osoba zbog požara u neboderu Vjesnika

N1 Info
20. stu. 2025. 09:15
18.11.2025. - Zagreb, Hrvatska - Pozar u Vjesnikovom neboderu. Vatra se siri na nize katove. Svi vatrogasci s podrucja grada su na terenu i pokusavaju vatru staviti pod nadzor. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Zbog požara zgrade Vjesnika u Zagrebu uhićena je jedna mlađa osoba, izvijestila je zagrebačka policija.

Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započela kriminalističko istraživanje.

U početnoj fazi, kada govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave.

Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida.

Istraživanjem obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba

Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje.

Budući da nam je važno pravovremeno informiranje, vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost, izvijestila je policija.

Vjesnik Zagreb policija požar

