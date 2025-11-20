Uhićena mlađa osoba zbog požara u neboderu Vjesnika

Zbog požara zgrade Vjesnika u Zagrebu uhićena je jedna mlađa osoba, izvijestila je zagrebačka policija.
Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započela kriminalističko istraživanje.
U početnoj fazi, kada govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave.
Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida.
Istraživanjem obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba
Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje.
Budući da nam je važno pravovremeno informiranje, vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost, izvijestila je policija.
