Marijana Puljak: Ucjena gradonačelnika nije uspjela, rebalans proračuna nije prošao

Prijedlog rebalansa proračuna splitskog gradonačelnika Tomislava Šute Gradsko vijeće u srijedu nije prihvatilo, a nakon toga Šuta je izjavio da je spreman i za izvanredne izbore ako u prosincu ne bude prihvaćen i proračun za 2026. što se spominjalo kao mogućnost i u raspravama gradskih vijećnika.

"Ne bojim se novih izbora, ja sam spreman za njih, ako trebaju novi izbori neka ih bude", rekao je Šuta.

Za prijedlog rebalansa proračuna glasovalo je 14 vijećnika, 15 je bilo protiv, a jedan suzdržan. Time nije dobio natpolovičnu većinu od 16 glasova od ukupno 31 vijećnika koliko broji splitsko Gradsko vijeće.

Šuta je prethodno dvaput zaprijetio da će bivšega gradonačelnika Ivicu Puljka prijaviti DORH-u ako se na sjednici Gradskog vijeća ne prihvati rebalans proračuna, na što su vijećnici Puljkove stranke Centar odvratili kako je to ucjena koje se ne boje.

"Laku noć, Splite"

Marijana Puljak kasno sinoć objavila je kako proračun nije prošao.

"23:40h

Gotova je sjednica gradskog vijeća Splita.

Rebalans proračuna nije prošao. Ucjena gradonačelnika nije uspjela.

Prošla je zato nova organizacija gradske uprave, otvoren je put namirivanju koalicijskih partnera.

U podjeli plijena, Kerum je dobio kulturu, to je danas bilo sasvim jasno.

Laku noć, Splite", napisala je na Facebooku.