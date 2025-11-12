Rebalans splitskog proračuna nije prihvaćen, Šuta: "Ako trebaju novi izbori neka ih bude"

Nezavisni vijećnik Davor Matijević, koji je nakon lokalnih izbora istupio iz SDP-a, rekao je da je protiv rebalansa proračuna kojeg predlaže Šuta te da će biti i protiv proračuna za 2026. ako se ne ishodi dodjeljivanje Hotela Zagreb u Duilovu za potrebe Doma za starije, a to bi moglo presudno utjecati da sadašnja vlast ne dobije većinsku potporu za taj proračun.