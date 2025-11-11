Ako se na sjednici Gradskog vijeća ne usvoje njegovi prijedlozi, nastupit će veliki problemi za one koji su potpisivali dokumente i obavljali isplate iz proračuna, premda ta sredstva nisu bila uvrštena u proračun, upozorio je Šuta i pozvao sve gradske vijećnike, pa i one iz Puljkove stranke Centar, da to podrže.