Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je u utorak da će Gradskom vijeću predložiti rebalans proračuna radi saniranja dugova bivše vlasti na čelu s gradonačelnikom Ivicom Puljkom, a ako se rebalans ne usvoji Puljka će prijaviti DORH-u zbog nenamjenskog trošenja novca.
"Rebalans proračuna predlažem isključivo na traženje stručnih službi, problem je što su isplaćivane stavke po nalogu bivšeg gradonačelnika koje nisu bile predviđene proračunom. Radi se o isplatama oko 10 milijuna eura za vrtiće, kulturu, sport i promet, te oko pet milijuna eura za komunalna održavanja", rekao je Tomislav Šuta na konferenciji za novinare.
Također najavio kako će na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća predložiti odluku o podizanju kredita od 13 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje izgradnje garaže "Ana Roje", za koju je bivša vlast sklopila ugovor, a nije osigurala financijska sredstva.
Ako se na sjednici Gradskog vijeća ne usvoje njegovi prijedlozi, nastupit će veliki problemi za one koji su potpisivali dokumente i obavljali isplate iz proračuna, premda ta sredstva nisu bila uvrštena u proračun, upozorio je Šuta i pozvao sve gradske vijećnike, pa i one iz Puljkove stranke Centar, da to podrže.
U tom slučaju Šuta će poduzeti "određene mjere" u vezi postupaka bivšeg gradonačelnika Puljka koji su bili nezakoniti, neodgovorni i bez poštivanja fiskalne odgovornosti. U tom kontekstu istaknuo je kako je DORH mjerodavan za utvrđivanje je li bilo kaznene ili prekršajne odgovornosti.
Šuta kaže kako prijedlogom rebalansa proračuna želi biti korektan prema ljudima koji su morali ispunjavati upute bivše gradske vlasti. "To se mora korigirati i sanirati šteta, ovo je rebalans proračuna koji se odnosi na ispravak nezakonitih radnji", poručio je.
Također je rekao da je Puljak "dobio određene kazne" zbog zaobilaženja Gradskog vijeća pri korištenju proračunskih sredstava, a Ministarstvo financija ga je prijavilo zbog kršenja financijske discipline.
