BIVŠA ŽUPANICA

Marina Lovrić Merzel uskoro na uvjetnoj slobodi, uz posebne obveze

Hina
31. ožu. 2026. 13:36
06.05.2025., Na Zupanijskom sudu pocelo ponovljeno sudjenje Marini Lovric Merzel.
Marina Lovrić Merzel, nekadašnja SDP-ova sisačko-moslavačka županica, do kraja tjedna trebala bi izaći iz zatvora na uvjetnu slobodu nakon što je odslužila više od polovice šestogodišnje zatvorske kazne, potvrđeno je u utorak iz Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Lovrić Merzel usvojena je molba za uvjetnim otpustom rješenjem Stalne službe u Požegi Županijskog suda u Slavonskom Brodu, koje je doneseno 26. ožujka. S izdržavanja kazne bit će otpuštena na osnovu posebnog naloga suca izvršenja pa bi do sljedećeg tjedna trebala biti na uvjetnoj slobodi.

Glasnogovornik Županijskog suda u Slavonskom Brodu Vedran Pavelić potvrdio je da bi osuđenica na uvjetnom otpustu trebala biti do 25. ožujka 2028. godine, uz posebne obveze - za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta obvezuje se javljati nadležnom Probacijskom uredu Sisak, sucu izvršenja Županijskog suda u Sisku i Policijskoj upravi Sisačko-moslavačkoj.

Lovrić Merzel i još troje okrivljenika proglašeni su u travnju 2024., krivima zbog niza malverzacija - korupcije tijekom privatizacije Cesta Sisak d.o.o., izgradnje Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, spornih imenovanja članova Savjeta županice, sklapanja ugovora o djelu na teret proračuna Sisačko-moslavačke županije, plaćanja stranačkih i privatnih troškova javnim novcem županije i neplaćanja privatnih troškova svadbene svečanosti.

Visoki kazneni sud smanjio joj je prvostupanjsku kaznu sa sedam na šest godina, a uz stan i opremu kupljenu primljenim mitom oduzeto joj je 90.481,45 eura. Za plaćanje privatnih troškova novcem županije sudilo joj se ponovno, a prošle godine Lovrić Merzel je priznala krivnju te dobila još sedam mjeseci zatvora.

PROČITAJTE JOŠ

