Marko Vučetić: Plenković je Milanovićev Lazar

Navodi da procedure u Hrvatskoj kasne: "Kod nas ništa ne ide onako kako bi trebalo. Nalazimo se u situaciji u kojoj nitko ne pokušava napraviti ono što se u literaturi naziva egzorcizam iz povijesnih događaja. Hipodrom je meni zanimljiv iz jedne druge pozicije, o čemu sam pisao, pozicije iz koje bi presreo prošlost koja nam dolazi na Hipodrom. Ja sam predložio Tomaševiću da prije nego što se održi koncert Hipodrom preimenuje u Hipodrom maršala Tita. To bi bila druga varijabla koja će nas izvući iz "Mrduše Donje", ali sam siguran da se to neće dogoditi. Koja bi to vijest bila u Hrvatskoj bila da Marko Perković Thompson održava koncert na Hipodromu maršala Tita i da su gosti koncerta - njegovi poklonici došli se zabaviti o prošlosti koju on pokušava pervertirati na mjestu koji je upravo zbog tog koncerta nazvano Hipodrom maršala Tita."