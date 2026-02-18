Marković: Nitko od HDZ-ovaca nije spomenuo što Dabro pjeva i koga veliča

Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković, komentirala je Dabrino pjevanje.
"Nova situacija s debitantskim pjevačkim nastupom vidna je neugodnost za premijera Plenkovića. Njegova granica očito su „dvostruke konotacije“ i uzimanje autograma režimskog pjevača koji sada tvrdi da nikada nije izgovarao ZDS nego samo pjeva domoljubne pjesme. Nije lako stati iza svojih stavova i idola. Ali nije lako ni prijeći granicu za koju mu je drugi koalicijski partner rekao da je prijeđena. Ovaj koji pak drugom koalicijskom partneru kaže da su, citiram glupi",
A koja je to granica?Dizanje desnice i izvikivanje ustaških parola očito nije. Okrugli stolovi u Saboru o Jasenovcu i teze o „radnom logoru“? Nesankcioniranje situacija na nogometnim terenima? Čekanje u zasjedi s maskama djecu srpske nacionalnosti? Sve se to prodaje kroz sada već slavne Plenkovićeve „dvostruke konotacije“, kovanicu pod kojom se domoljublje provlači kroz sva ova blata. S time da se od jučer dvostruke konotacije možete pronaći i pod nazivom poklade.
Zanimljivo je da nitko od HDZ-ovaca nije spomenuo što Dabro pjeva i koga veliča. Govore o „neprimjerenim pjesmama“, „neprimjerenom i štetnom glazbenom izričaju“ i kako treba osuditi sve zločinačke režime. A nitko da jasno kaže: Dabro veliča ustaškog poglavnika koji je vladao pod krilaticom ZDS. Nitko nije izgovorio da partner u Vladi, koalicijski suradnik, štuje ustaški pokret i ustaškog zločinca. Baš suprotno, premijer nalazi opravdanje za svog bivšeg potpredsjednika Vlade, čovjeka koji je toliko kompromitiran svojim ponašanjem da bi se trebao zahvaliti na bilo kojoj funkciji i ponuditi ostavku. Umjesto toga, taj zastupnik drži Plenkovićevu većinu u Saboru.
I nije problem samo Dabro. On je simptom sustava u kojem su pregažene temeljne vrijednosti na kojima počiva ova država. Granica je već višestruko prijeđena, ne samo kroz pojedinačne incidente, nego kroz sustavnu relativizaciju i toleriranje ideoloških simbola koji su vezani uz NDH. Plenković je pregazio Ustav, institucije, sudstvo i pravosuđe. Dabro i njegovi stranački kolege istinski zagovaraju ono što Dabro pjeva. No hrabrost ima granice. Nije lako stati iza svojih stavova; lakše ih je promovirati omotane u simbole i riječi koje izazivaju emocije u javnosti.
Zato se danas nalaze opravdanja u pokladama i „histeričnoj ljevici“ , u koju se sada ubraja i Hrebak.
Ono što će ostati uklesano nakon završetka ere Andreja Plenkovića jest da je slomio kičmu ove države, da je koalirao s proustaškom stranom i da je dopustio veličanje najmračnijeg dijela hrvatske povijesti. HDZ-u u zadržavanju vlasti i režima ništa nije sveto. Jučer su se ogrnuli hrvatskom zastavom, danas crnom, a sutra bilo kojom drugom koja će nastaviti okretati kotač vlasti", napisala je Marković.
