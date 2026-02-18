Marković: Nitko od HDZ-ovaca nije spomenuo što Dabro pjeva i koga veliča

I nije problem samo Dabro. On je simptom sustava u kojem su pregažene temeljne vrijednosti na kojima počiva ova država. Granica je već višestruko prijeđena, ne samo kroz pojedinačne incidente, nego kroz sustavnu relativizaciju i toleriranje ideoloških simbola koji su vezani uz NDH. Plenković je pregazio Ustav, institucije, sudstvo i pravosuđe. Dabro i njegovi stranački kolege istinski zagovaraju ono što Dabro pjeva. No hrabrost ima granice. Nije lako stati iza svojih stavova; lakše ih je promovirati omotane u simbole i riječi koje izazivaju emocije u javnosti.