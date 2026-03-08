Međunarodni dan žena: Do pune ravnopravnosti još 130 godina

Od Marije Gaetane Agnesi – matematičarki iz 18. stoljeća koja je prva žena koja je napisala knjigu o matematici, Josephine Cochrane – izumiteljici perilice posuđa, Florence Parpart koja je izumila električni hladnjak, pa sve do primjerice Mary Phelps Jacob koja je izumila grudnjak ili Amelije Earhart koja je prva žena koja je preletjela Atlantik.